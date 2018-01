Açougueiro preso em freezer usa linguiça para escapar

Um açougueiro inglês usou uma linguiça para escapar do freezer após ficar preso nele Foto: Pixabay/kirkandmimi

Um açougueiro britânico que ficou preso em um freezer diz que foi salvo após usar uma linguiça congelada como 'aríete' (uma máquina de guerra usada para derrubar muralhas e portões) para abrir a porta.

Chris McCabe ficou preso quando a porta do freezer do seu açougue, que fica em Totnes, no sudoeste da Inglaterra, bateu por causa do vento no mês passado. O botão que serve para abrir a porta do lado de dentro congelou por conta do frio de -20ºC dentro do freezer.

“Ninguém me ouvia batendo na porta porque o freezer fica do lado de trás da loja, então tive que virar para não morrer congelado”, disse o açougueiro ao jornal britânico The Telegraph. “Comecei a revirar as prateleiras para ver se achava alguma coisa que pudesse me ajudar”, continuou.

McCabe, que tem 70 anos, tentou chutar o botão sem sucesso antes de pegar uma linguiça de 1,5 quilo para bater no botão. Ele conseguiu ativá-lo após bater nele várias vezes com o embutido. “Uma linguiça salvou a minha vida, sem dúvida alguma”, declarou ao jornal.

Veja abaixo a foto de McCabe e a linguiça que salvou sua vida.