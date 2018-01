Não está entendendo nada? O Twitter explica a delação da JBS

Se o Temer cair, quem assume? Já tem bastante gente se candidatando no Twitter... Foto: AFP Photo/Evaristo Sá

Se você passou a noite de quarta-feira, 17, em um universo paralelo (ou assistindo a séries - a gente não conta pra ninguém) e não acompanhou as notícias, deve ter acordado bem perdido na manhã desta quinta, 18.

Você já deve ter entendido que algo bem sério aconteceu, mas, se ainda não teve tempo de ler todas as notícias, fique tranquilo: a gente te explica, com a ajuda do Twitter, o que exatamente fez o Brasil virar de cabeça pra baixo.

TWITTER CHEGANDO NO IMPEACHMENT DO TEMER pic.twitter.com/5vzyBZGPJq — saninha (@jaurgy) May 17, 2017

Para começar, basicamente podemos dizer que chegou a hora de Temer ouvir o que os executivos da JBS tinham a dizer sobre ele.

Isso é 'tão 13 Reasons Why'...

Oi, Temer. Somos nós, Joesley e Wesley. Bem-vindo a sua fita... pic.twitter.com/VEgdvQcpLP — Jesus ️‍ (@_eignacio) May 18, 2017

Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, fecharam acordo de delação. Joesley gravou uma conversa do presidente, na qual ele teria dado aval a uma operação para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A informação foi divulgada pelo site do jornal O Globo e confirmada pelo Estado.

Os pagamentos seriam uma mesada entregue a Cunha e a Lúcio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, para que ambos ficassem em silêncio sobre irregularidades envolvendo aliados. “Tem que manter isso, viu?”, teria afirmado Temer ao empresário.

Quem achou que as coisas estavam finalmente se acalmando e que a série House of Cards voltaria a ser nossa maior fonte de escândalos políticos levou um grande tapa na cara.

EUA: Ninguém vai conseguir superar o nosso presidente passando infos confidenciais pros russos. Brasil: Segura minha caipirinha. — Matheus Esperon (@mtesperon) May 17, 2017

odebrecht: ah não encosta em mim não que eu derrubo a república heim jbs: hold my espetinho de churrasco — aline (@tdbem) May 18, 2017

Tá difícil competir. — House of Cards (@HouseofCards) May 17, 2017

O Twitter logo percebeu que os nomes dos irmãos formariam uma bela dupla sertaneja...

Temer dança após gravação da dupla Joesley & Wesley — débra (@imstickingwithu) May 17, 2017

um cara chamado JOESLEY abalou a republica mais brasileiro que isso impossivel — branco drama (@adreanu) May 18, 2017

Temer vai cair graças a Joesley e Wesley. Depois dizem que o Brasil é um pais sem ley. — rosana hermann (@rosana) May 18, 2017

Outro fato que chamou atenção na delação dos irmãos foi a referência ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). Joesley também gravou uma conversa do tucano pedindo RS 2 milhões à JBS, como ajuda para sua defesa na Lava Jato. A camiseta com os dizeres "A culpa não é minha, eu votei no Aécio", bastante popular nos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff, foi lembrada pelos usuários da rede.

"Eu não tenho culpa, votei no aécio", eles disseram pic.twitter.com/AHqBdr395W — GABRIEL. (@gbrldiniz) May 17, 2017

Péssimo dia pro Ronaldo que votou no Aécio Neves pic.twitter.com/5UUu70GqWS — Luzamith (@luzamith) May 18, 2017

A Polícia Federal agiu em duas frentes importantíssimas: - encurralou Temer - inviabilizou piadas de "quem assume é o Aécio" — brunocruz (@brunocruz) May 18, 2017

Já que a pergunta "se o Temer cair, quem assume é o Aécio?" já não fazia mais sentido, muita gente ficou se perguntando quem seria o novo ou a nova presidente...

O ano é 2036. Depois de diversos impeachments consecutivos, o Brasil é governado por um cão labrador que usa boné e óculos de sol... — Marco Gomez (@marcogomez_) May 17, 2017

linha sucessória da presidência tão perigosa nesse momento que se você é síndico de algum prédio vale a pena sim ir ensaiando seu discurso — João Luis Jr. (@joaoluisjr) December 5, 2016 Galera vou me ausentar do twitter por alguns dias Por algum motivo minha secretária avisou q vou ter q ir pra Brasília "assumir uma parada" — Bolívar Escobar (@bolivarescobar) May 18, 2017 URGENTE: Ana Furtado é convocada para assumir a Presidência da República após escândalo envolvendo Temer pic.twitter.com/n3BOHuKoOZ — Palácio do Planalto (@planaIto) May 17, 2017 Já Guido Mantega foi apontado como intermediário de propina entre a empresa e o PT. Claro, o Twitter também não perdoou: Única mentira do dono da JBS na delação é em relação a Guido Mantega, segundo o PT. — Filipo Campos (@piporecife01) May 18, 2017 dizem que é fácil fazer piada no brasil mas tem dias que é complicado pic.twitter.com/OKEQRu6nFf — João Luis Jr. (@joaoluisjr) May 18, 2017 Fica o sentimento: Eu não aguento mais ser o único brasileiro a não receber propina — Marco Rigobelli (@marcorigobelli) May 17, 2017 Agora é só esperar o que os próximos capítulos dessa grande série vão trazer. Adoro essa época do ano entre a Páscoa e o Natal que a gente tem o Impeachment — Erik Gustavo (@erikgustavo) May 17, 2017

É isso. (Por enquanto).