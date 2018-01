'Acabou essa desgraça!': Convite de formatura 'sincerão' viraliza

Imagem ilustrativa Foto: Pixabay / White77

Quem cursou uma faculdade provavelmente já teve algum momento em que pensou "Não aguento mais", certo?

O estudante Lucas Lima Jansen, que se formou em direito na Faculdade Damas da Instrução Cristã, no Recife, Pernambuco, viralizou na internet graças a um convite 'sincerão' de formatura, fazendo um desabafo que muita gente tem vontade, mas que poucos tem coragem de dizer.

No texto, Lucas ressalta como sua entrada no ensino superior foi esperançosa e maravilhosa - porém, nem tudo era o que parecia. Excesso de provas e trabalhos, ausência de vida social, demora no lançamento de notas, prazos apertados... Nada ficou de fora.

Confira a íntegra abaixo!

"Passados seis fucking longos anos e acabou essa desgraça. A faculdade começou de uma maneira maravilhosa, estava empolgado com um novo ambiente, novos professores, novas amizades.

Pobre iludido era eu. Foram-se os anos e eu já estava surtando com assuntos acumulados, vários trabalhos para entregar, provas cujo único objetivo era f*** com minha vida social e desgastar meus neurônios, sem falar na demora de colocar a nota no sistema, né?

Jesus, eu já não estava aguentando. Pisar na faculdade no fim do curso era um tormento, eu olhava na cara dos professores e lia em suas testas 'atura ou surta'. Meus colegas me davam raiva (principalmente aqueles que, ao fazer uma pergunta na aula, dão uma palestra. Nunca seja esse tipo de pessoa!), todos os dias eu olhava para aquele lugar e dizia: não dá mais.

E, pra completar, no último ano, ainda tive que estudar para a maldita prova da OAB e entregar um TCC.

Aos meus inimigos, gostaria de dizer que acabou, estou formado e pronto para meter o famoso processinho.

E como diria um filósofo contemporâneo cujo nome eu não me lembro, 'não estudo para ser chamado de doutor, estudo para ser chamado de rico'".