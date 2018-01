Abrigo divide animais em casas de Hogwarts com base na personalidade

A Lufa-Lufa é a casa mais comum para os pets porque as características de seus alunos combinam muito com a da maioria dos bichinhos Foto: Facebook/ PetAllianceGO

Os alunos de Hogwarts — escola de magia dos livros de Harry Potter — que demonstram ser leais, dedicados, pacientes e gentis costumam ser colocados na casa Lufa-Lufa.

Mas além de Cedrigo Diggory e Ninfadora Tonks, a Lufa-Lufa também é lar de Cody, um gatinho abandonado simpático, que se dá bem com todos.

Cody é um dos moradores do abrigo Pet Alliance of Greater Orlando, que começou a dividir alguns de seus animais de acordo com as casas de Hogwarts, ou melhor, Pawgwarts (uma junção do nome da escola de magia com a palavra paw, ou pata, em inglês).

A emissora ABC News explica que a intenção é valorizar a personalidade de cada bichinho, em vez de focar em raças. Os empregados do local observam a interação dos animais com brinquedos, humanos e outros colegas de quatro patas para decidir a qual casa eles pertencem.

"Nós queremos que as pessoas entendam o que elas querem em um cachorro e o que vai funcionar com o estilo de vida delas, em vez de ir até um abrigo e dizer: 'quero um labarador preto'", disse Stephen Bardy, diretor-executivo do Pet Alliance of Greater Orlando, à ABC.

Há até mesmo um quiz online para identificar a qual casa o seu próprio pet pertence.

Como era de se esperar, os cães costumam ficar na Lufa-Lufa, pois são leais, dedicados, pacientes e justos.