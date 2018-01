Abecedário de memes é lançado por página brasileira

Gretchen, uma das rainhas da internet brasileira, não poderia ficar de fora do abecedário Foto: Adriana Moreira/AE

O Brasil é berço de muitos memes copiados no exterior. Nazaré pensativa, por exemplo, virou Hillary Clinton nos Estados Unidos. Já os portugueses decidiram copiar o 'in Brazilian Portuguese we don't say (...)' (em português do Brasil nós não dizemos...) e geraram a 'guerra memeal' no Twitter.

Parece que o mundo inteiro está de olho nas obras de arte que a internet produz por aqui, então nada mais justo do que organizar essa bagunça e criar, literalmente, o 'a b c' dos memes.

Já no início, não poderia faltar uma das figuras mais históricas da internet brasileira: Gretchen. Na paródia da música Abecedário da Xuxa, criada pela página Please come to Brazil, a letra A não corresponde a amor. 'Alô, cê tá me ouvindo' é o meme mais apropriado para fazer lembrar a primeira letra do alfabeto.

D é para 'de que adianta essas campanhas demagógicas', F ensina a dizer 'filma ela em nome de Jesus', e, claro, I corresponde a Inês Brasil, outra rainha dos memes.

Confira a música completa: