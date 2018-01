A reação dessa mãe ao saber o sexo do filho vai te comover

Bebê é o primeiro menino a nascer na família em 50 anos Foto: PublicDomainPictures/ Pixabay

Após anos de experiência como enfermeira de parto, Dara Crouch agora estava do outro lado da situação: ela teria um bebê. Dara optou por não saber o sexo da criança antes do nascimento, mas o histórico familiar lhe dava uma boa confiança de que seria uma menina.

No entanto, o bebê veio como menino e Crouch teve a mais sincera expressão de surpresa registrada por uma fotógrafa especializada em registrar partos.

Ao portal Popsugar, a mamãe contou que seu marido dizia que o filho seria menino desde o começo da gravidez, porém ela não tinha a mesma convicção. “Não passou pela minha cabeça que poderia ser um garoto até alguns minutos antes dele nascer”, disse. Ela ainda falou que ficou preocupada com o sexo do bebê, pois nunca teve meninos na família e não sabia como criar um.

A fotógrafa Neely Ker-Fox, que registra partos há mais de seis anos, comentou o caso de Dara e confessou que chorou ao reconhecer os medos e sentimentos mais puros no olhar da nova mamãe: “Toda aquela ansiedade e preocupação desapareceram num piscar de olhos. Não importa o que aconteça, o amor que temos por um filho é instantâneo e mexe com cada célula de nosso corpo”.

Ao ajudar no parto de outras mulheres, Dara chegou à conclusão de que os partos de mulheres que optam por não saber o sexo do bebê antes do nascimento são os mais divertidos. Por isso, quando chegou a sua vez, fez essa escolha.

Embora a chance da criança nascer menino ou menina seja de 50%, ela tinha quase certeza que era uma menina. Isso porque sua família não teve o nascimento de nenhuma criança do sexo masculino nos últimos cinquenta anos.

Veja o momento registrado pela fotógrafa: