A internet surtou com a nova Grávida de Taubaté - mas era tudo parte de um desafio

A paraibana tirou diversas fotos caracterizada de grávida. Foto: Reprodução/Facebook

Na última quinta-feira, 5, a internet se surpreendeu com uma nova Grávida de Taubaté. Um print de uma postagem que conta a história da 'grávida' de quadrigêmeos viralizou junto com as fotos da mulher, com uma barriga enorme e um pouco diferente em poses parecidas com a de Taubaté.

Então os memes e especulações começaram, muitos não acreditaram na história e outros acharam a caracterização muito bem feita. Mas tudo não passava de uma brincadeira com a própria história da Grávida de Taubaté, feita pela atriz paraibana Sayonara Fideles.

Em entrevista ao BuzzFeed Brasil, ela explicou a brincadeira: "Eu participo de um grupo chamado 'It’s FDT, Bitch' e lá está acontecendo um reality show para escolher um novo moderador e um dos desafios era se vestir de grávida de Taubaté, outros membros fizeram a mesma coisa".

A postagem de 'nova Grávida de Taubaté'. Foto: Facebook

O que era para ser algo restrito apenas ao grupo acabou vazando e sendo compartilhado por centenas de pessoas. "Algumas pessoas deram a entender que eu queria passar um golpe e isso me entristeceu demais. Pois nunca imaginei que uma simples brincadeira geraria tanto ódio. Até a conta que coloquei para depósito não existe", esclareceu Sayonara.

A jovem conta que ser atriz ajudou na caracterização da personagem e nas poses, já que ela sequer teve vergonha de tirar as fotos na rua, pois estava 'encarnando a Grávida o tempo todo'. O desafio rendeu até pedidos de fotos das pessoas na rua. Até agora, porém, ela não venceu a prova do grupo pois essa era apenas uma das etapas.