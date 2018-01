7 lugares em São Paulo para jogar jogos de tabuleiro

Foto: Divulgação/Galápagos Jogos/Caue Diniz

Tem uma hora que a balada cansa. A fila é grande, a música é alta, o salto machuca e nem dá pra ouvir conversa com os amigos. Que tal mudar o programa do fim de semana e experimentar uma luderia? Se o nome não é familiar, a atividade deve ser. Lembra do Ludo? Então. Luderia é um lugar de jogos de tabuleiro.

Não precisa se considerar nerd para gostar de um bom jogo de tabuleiro. Além dos clássicos Detetive, Jogo da Vida, Banco Imobiliário e War, locadoras e bares em São Paulo oferecem diversão para quem quer reunir os amigos e fazer um programa diferente.

Há também alguns grupos na cidade que se reúnem periodicamente para jogar - e aceitam novos membros. Confira a seleção do E+ com boas opções para quem adora jogos de tabuleiro.

Ludus Luderia O bar oferece um cardápio de mais de 900 jogos de tabuleiro, então é difícil se decepcionar. Os jogadores pagam de R$ 15 a R$ 25 a entrada, dependendo do horário, e podem escolher quantos jogos quiserem e permanecer o tempo que bem entenderem - até o horário de fechamento, que chega às 3h da manhã na sexta e no sábado.Como o Ludus é um bar, tem também comidas e bebidas. No site da casa é possível conferir todos os títulos e os preços. http://www.ludusluderia.com.br/

R. Treze de Maio, 972 - Bela Vista, São Paulo - SP

Foto: Reprodução/Facebook

Funbox Segundo a própria Funbox, esta é a primeira ludolocadora do Brasil. São mais de 800 jogos para curtir no local ou levar para casa. O preço depende do jogo, pode variar de R$ 6 a R$ 50 para jogar na loja, e de R$ 12 a R$ 70 para locação de uma semana. A Funbox também oferece planos mensais pra quem é tão viciado em jogos que até merece um desconto.

http://funbox.com.br/

Rua Dr. Isaías Salomão, 143 - Saúde, São Paulo - SP

Foto: Reprodução/Facebook

Pitta's Board Games A loja fica aberta de segunda a sexta com a venda de jogos e acessórios geeks. Às terças e quintas, das 18h às 22h, e aos sábados, das 10h às 22h, o espaço fica livre para quem quiser jogar os jogos disponíveis no local. Dá para levar um grupo de amigos ou aparecer sozinho e entrosar com quem está por lá. A entrada é gratuita, e loja tem bebidas e guloseimas à venda.

http://pittasstore.com.br/

R. Marcelo Homem de Melo, 71 - Quarta Parada, São Paulo - SP

Foto: Reprodução/Facebook

Terra Magic Como o nome indica, o card game Magic é o carro-chefe, mas está longe de ser a única opção. A loja tem vários jogos de tabuleiro que podem ser jogados à vontade, desde que o cliente compre um dos combos de lanche - que custam em média R$ 11. Quem quiser, pode levar o próprio jogo e pegar uma mesa emprestada. Nessa caso, não é cobrado nada. É possível alugar card games no local, ou levar o seu e jogar de graça. http://www.terramagic.com.br/

Av Lins de Vasconcelos 920 sala 2 , Cambuci - São Paulo/SP

Foto: Reprodução/Facebook

Terramédia A loja tem jogos, HQs, mangás e outros produtos à venda. Além disso, dá para chegar lá com os amigos e jogar sem pagar nada. Todos os sábados há eventos, como torneios e competições. Para acompanhar a programação, siga a loja no Facebook: http://www.facebook.com/lojaterramedia/ R. Teodureto Souto, 630 - Cambuci, São Paulo - SP

Foto: Reprodução/Facebook

Conspiração do Jogo (Velhão) Um pouquinho mais longe do centro de São Paulo, o bar fica em Mairiporã, na Serra da Cantareira. A proposta da casa é ser um bar rústico - rodeado pela Mata Atlântica - onde os clientes podem ouvir rock, jogar jogos e curtir cervejas, drinks e comidinhas.

Estr. Santa Inês, 3000 - Jardim Samambaia, Mairiporã - SP

Foto: Reprodução/Facebook

Academia de Jogos É só chegar, pegar um jogo emprestado e jogar. A loja não cobra nada dos jogadores, mas às vezes lota por causa de alguns eventos. E, ainda por cima, eles ensinam quem não sabe jogar.

http://www.academiadejogos.com.br/

Av. Engenheiro George Corbisier, 170 - Jabaquara, São Paulo - SP

Foto: Reprodução/Facebook

Evento. Além das lojas e bares, alguns grupos se reúnem em lanchonetes, restaurantes ou outros locais públicos para jogar. Vale ficar de olho também em eventos pela cidade. A Galápagos Jogos, por exemplo, promove, no fim de semana de 22 e 23 de outubro, jogatinas gratuitas no shopping Top Center, na Av. Paulista. O Galápagos Day já foi realizado em outras cidades e pode voltar a acontecer aqui em São Paulo. O Top Center Shopping fica na Avenida Paulista, 854 – Bela Vista, e o evento vai das 12h às 19h.