2017 mal começou e os brasileiros já 'cancelaram' as promessas de fim de ano

Todo fim de ano é a mesma coisa: assim que chega o mês de dezembro, muita gente já começa a fazer as promessas para o ano que chega. Emagrecer, parar de beber ou fumar, adotar hábitos mais saudáveis, procurar emprego, estudar mais, passar mais tempo com a família, gastar menos, enfim!

Se você consegue cumprir tudo o que promete na virada, nossos mais sinceros parabéns. Para a maioria das pessoas, porém, a ideia de emagrecer dura até te chamarem para o primeiro rodízio de comida japonesa, assistir ao Netflix começa a parecer uma opção bem mais legal que fazer exercícios no calor, e, talvez, pegar uma ou outra recuperação não seja o fim do mundo se isso significar gastar menos tempo estudando, e por aí vai...

Caso seja o seu caso, as redes sociais estão aí para te lembrar que você não está sozinho:

SEGUNDO DIA DO ANO E EU JÁ QUEBREI UMAS 8 PROMESSAS QUE EU FIZ

E as promessas de fim de ano que acabam no dia 1 de Janeiro

Vendo o povo falar q não tá cumprindo as promessas de fim de ano percebi q nem cheguei a fazer minhas promessas

Início de ano é assim, as pessoas fazem uma porrada de promessas mas no fim vivem a msm vidinha do ano anterior.