10 dicas para proteger seu pet no verão

Se seu pet está ofegante, salivando muito, com dificuldades para respirar, não quer andar, comer, nem beber água, fique atento. Se os sinais forem leves, ofereça um período de descanso na sombra com água fresca. Se parecerem mais graves, leve o bichinho o quanto antes para uma clínica veterinária. Um animal excessivamente ofegante, com dificuldades para respirar, com aumento da frequência cardíaca e respiratória ou ainda com fraqueza muscular, salivação excessiva, muito parado ou muito agitado, vomitando, com a língua e mucosas azuladas ou acinzentadas, perda de consciência e convulsões pode estar com choque térmico. Coloque sacos de gelo (especialmente nas axilas, na região da barriga e entre as patas de trás), ligue o ar condicionado ou ventilador do carro e vá para o hospital veterinário mais próximo.

Foto: Pixabay