Você é um híbrido?

O designer americano Stephen Burks Foto: divulgação

0 americano Stephen Burks é hoje um dos principais designers em atuação em seu país. Baseado em Nova York, seu escritório, o Ready Made, explora a presença e o impacto do artesanato sobre o design contemporâneo. Em especial o de matriz africana: uma nítida referência na sua coleção de luminárias, a Anwar, criada para a espanhola Parachilna e recém-lançada pela Puntoluce em São Paulo, de onde ele falou ao Casa.

Artesanato, desenho industrial ou um exercício de criação em torno das duas disciplinas? Como classificaria sua produção atual?

Sou um desenhista industrial. No meu estúdio, opero a partir de uma perspectiva global, procurando forjar estratégias para construir uma ponte entre o artesanato e a indústria. Meu objetivo é preservar as tradições artesanais, projetando-as no futuro. Essa coleção de luminárias atesta essa possibilidade.

Luminária Anwar, de Stephen Burks para a espanhola Panachina Foto: divulgação

Acredita que o artesanato, de fato, vai estar cada vez mais presente nas linhas de produção industrial do futuro? Por que?

Sem dúvida. Combinar mão de obra artesanal e equipamentos industriais pode criar oportunidades ilimitadas de inovação. Na verdade, os artesãos, ao trabalhar com as mãos, acabam por levar uma grande quantidade de conhecimentos para as fábricas, impondo novos desafios para a indústria. E, nesse processo, nós designers temos papel fundamental, na medida em que podemos funcionar como mediadores, criando canais através dos quais a comunicação entre as duas partes possa fluir.

Conhecia o artesanato e o design brasileiros? Após a visita, leva alguma inspiração ou mesmo um desejo de atuar por aqui?

Antes, eu me sentia familiarizado com a produção dos grandes ícones modernistas, como Sergio Rodrigues e Oscar Niemeyer. Agora, me sinto mais interessado pelo trabalho de alguns jovens designers que conheci. Na verdade, gostaria muito de vir a ser o curador de uma versão brasileira da minha Are you a Hybrid? (Você é um híbrido? Exposição sob curadoria de Burks, realizada no Museu de Artes e Design de Nova York, em 2011) e incluir, além deles, os grandes artistas da América do Sul que vi na Bienal de Arte de São Paulo.