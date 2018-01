Painéis fotográficos dão novo ar aos ambientes da casa

Quarto em estilo campestre, tendo como fundo, painel fotográfico da K&G Papel de Parede e Decorações, com efeito tridimensional. Abaixo, sala exibe vista da avenida Champs-Élysées, em Paris, impressa em papel fotográfico, pela Think Surface Foto: K&G Papel de Parede e Decorações

Ter a sensação de estar em qualquer lugar do mundo, sem nem ao menos ter de sair de seu sofá ou cama. Seja com a imagem de um sítio recatado ou uma paisagem exótica, é cada vez maior o número de interessados em revestir paredes inteiras de suas casas com uma reprodução fotográfica.

Atentas ao movimento, diversas empresas já oferecem o serviço, a partir de procedimentos bastante semelhantes. O primeiro passo é apresentar ao fornecedor uma foto — em alta resolução — do que você quer ver reproduzido. Caso essa foto não exista, é possível utilizar o banco de imagens que alguns deles disponibilizam a seus clientes.

Depois, é só decidir o material em que a foto será impressa que, dentro de um prazo que costuma variar de 24 horas a 20 dias, a obra fica pronta e instalada. Em geral, o preço da instalação no local já está incluído no serviço. Mas é conveniente se certificar antes. Dependendo da localização e das condições da obra, o valor pode sofrer acréscimos.

O trecho da Mata Atântica observado a partir da janela do ateliê do artista e escritor José Rufino, no Estúdio do Artista, de Sandra Moura, na Casacor 2017 Foto: Zeca Wittner/Estadão

A galeria Artshot, por exemplo, faz impressões em materiais rígidos (metacrilato, alumínio e vidro) que são posteriormente fixados nas paredes. Segundo Antonio Viegas, diretor da empresa, o metacrilato, carro-chefe da galeria, é o mais procurado deles, por oferecer tridimensionalidade às imagens. O m² da impressão sai por R$ 960, e o prazo de produção é de dez dias. Nos outros substratos, o custo corresponde a 60% desse valor, e a entrega pode acontecer em até dois dias úteis.

Na Fotosfera, os painéis são impressos em vinil, papel fotográfico, acrílico ou compensado de madeira. A foto em alta qualidade deve ter no mínimo 10% da dimensão que a imagem terá no final. O preço do m² é R$ 250, valor que serve indistintamente para todos os materiais.

Em um dos mais recentes trabalhos da empresa, feito sob encomenda para a arquiteta Sandra Moura para o Estúdio do Artista, na Casacor 2017, um enorme painel rompe os limites do ambiente, transportando o olhar do visitante para o trecho da Mata Atântica observado a partir da janela do ateliê do artista e escritor paraibano José Rufino, seu homenageado no espaço. “É incrível que hoje, por meio de uma simples fotografia, seja possível produzir tal transmutação de lugares”, afirma Sandra.

Segundo a proprietária da Think Surface, Gina Elimelek, a foto só provoca uma sensação mais realista se for digitalizada em boa resolução. O painel pode ser impresso em papel ou adesivo laminado Foto: Think Surface

Tal efeito, porém, exige atenção a alguns detalhes técnicos. “Para uma sensação mais realista, é essencial que a foto digitalizada tenha boa resolução”, adverte Gina Elimelek, proprietária da Think Surface. Uma vez de posse de um arquivo em alta qualidade, pré-requisito para qualquer pedido, o preço do trabalho varia de R$ 150 a R$ 250, o m². Mas, caso a imagem venha do banco da Think, o valor sobe para R$ 300. O painel pode ser impresso em papel ou adesivo laminado, e o prazo de entrega varia de uma semana a 20 dias úteis.

Ao contrário das demais empresas, na K&G Papel de Parede e Decorações, o trabalho não é orçado por m². As temáticas devem ser escolhidas dentro das opções oferecidas pela empresa e o valor de um painel como o do sítio da foto, impresso em papel fotográfico, é, em média, de R$ 976,80. A entrega do material é imediata, mas a instalação deve ser agendada.

*Estagiário sob supervisão do editor de suplementos Daniel Fernandes