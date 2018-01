Vencedor na categoria 'Meu Sonho de Quarto' no Prêmio CASA 2017

O quarto do bebê foi o grande vencedor da categoria 'Meu Sonho de Quarto'. As arquitetas Fabiana Silveira e Patricia De Palma, sócias do SP Estúdio, criaram um espaço que agradou não só as crianças, mas também os adultos que passaram pela Casacor Foto: Zeca Wittner/Estadão

O Quarto do bebê foi o grande vencedor desta categoria. As arquitetas Fabiana Silveira e Patricia De Palma, do escritório SP Estúdio, projetaram um espaço repleto de soluções de efeito capazes de cativar crianças das mais diversas faixas etárias.

O grande destaque do ambiente é o berço suspenso que deve ter agradado em cheio a muitos dos visitantes, especialmente àqueles às voltas com a visita da cegonha. Além dele, uma cabana, um móvel nada convencional feito de painéis de madeira sustentável com telhado de duas águas que remete às casinhas dos desenhos infantis, também chamou atenção.

“O interesse do público pelo nosso trabalho nos honra e emociona. Sobretudo, pelo ineditismo desse momento: é a primeira vez que estamos na Casacor, é a primeira vez que acontece o Prêmio CASA, e nós estamos entre os escolhidos”, comemora Patricia.