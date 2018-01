Vencedor na categoria 'Meu Sonho de Banheiro' no Prêmio CASA 2017

O banheiro projetado pelas sócias Adriana Helú, Carolina Oliveira e Marina Torre Lobo, da Triplex Arquitetura, foi o grande vencedor da categoria Meu Sonho de Banheiro Foto: Zeca Wittner/Estadão

As arquitetas Adriana Helú, Carolina Oliveira e Marina Torre Lobo, sócias no escritório Triplex Aquitetura projetaram este banheiro, o Loft do Designer, inspirado no design escandinavo com um visual bem despojado. Desde o início, a ideia das arquitetas era desenhar um espaço com características simples e que pudessem, ao mesmo tempo, cativar as pessoas que visitassem o ambiente.

"A diretriz do projeto foi sugerir uma arquitetura minimalista marcada pela madeira, tornando todos os ambientes, sem exceção, mais acolhedores e cálidos. O banheiro não escapou à regra. Que bom que a mensagem foi bem captada pelo público”, afirmou Carolina.