Vencedor da categoria 'Meu Sonho de Cozinha' no Prêmio CASA 2017

O projeto prático das arquitetas Yara Cianci e Pat Varago foi o premiado desta categoria. A cozinha da Casa do Chef agradou o público por propor um projeto acessível à todas as idades Foto: Zeca Wittner/Estadão

Yara Cianci e Pat Varago projetaram a cozinha vencedora do prêmio. O ambiente foi criado para atingir o maior número de pessoas, principalmente por conta de sua praticidade. “Hoje acordei com esperança no mercado e no futuro. O Prêmio CASA reconheceu o nosso trabalho árduo e acredito que funciona como um divisor de águas na nossa carreira. É a primeira vez que fazemos Casacor. O prêmio nos trouxe essa sensação redentora”, considera Pat.

“Procuramos reduzir ao máximo o deslocamento dentro do ambiente, deixando tudo à mão. Aqui a cozinha vem até você, e não o contrário”, ressalta Yara, que destaca ainda os procedimentos de sustentabilidade adotados no espaço, tais como o reaproveitamento da água para regar a horta e o incentivo à reciclagem. Todas, segundo a arquiteta, aplicáveis ao dia a dia das pessoas.