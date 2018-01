Veja o passo a passo deste móbile natalino assinado por Hugo Sigaud

Para montá-lo, são necessários apenas quatro materiais: fio de nylon, tesoura, canudos de plástico duro e bolinhas de Natal Foto: Zeca Wittner/Estadão

A pouco mais de um mês para o Natal, o caderno Casa convidou nove jovens designers para desenvolver uma peça de decoração para a data. O resultado são adornos que, mesmo criativos e sofisticados, são fáceis de fazer e precisam apenas de materias baratos e acessíveis.

Um desses trabalhos é o móbile minimalista criado por Hugo Sigaud, que pode ser pendurado no teto, com um gancho, colocado próximo à porta de entrada ou, ainda, em cima de mesas laterais. Para montá-lo, são necessários apenas quatro materiais: fio de nylon, tesoura, canudos de plástico duro e bolinhas de Natal.

Sigaud trabalha com arquitetura, design de produto e decoração. Além disso, também é curador do Pátio Design, feira urbana de arte e design realizada mensalmente no terraço do Unibes Cultural, localizado no bairro de Sumaré, zona oeste de São Paulo.

O aço e a madeira são dois dos seus materiais de produção preferidos, dos quais resolveu se distanciar ao criar o móbile para o Estadão. "Acredito que meu trabalho busca a simplicidade nas soluções, aliada com bom humor e a possibilidade do usuário interagir com o produto e personalizá-lo", define-se. Confira abaixo o passo a passo.