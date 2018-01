Veja como fazer um vaso natalino assinado pelo Atelier BAM

Arranjo foi desenvolvido pelo Atelier Bam, da designer e arquiteta brasileira Juliana Bertolucci com o francês Clément Gérard Foto: Zeca Wittner/Estadão

A pouco mais de um mês para o Natal, o caderno Casa convidou nove jovens designers para desenvolver uma peça de decoração para a data. O resultado são adornos que, mesmo criativos e sofisticados, são fáceis de fazer e precisam apenas de materias baratos e acessíveis.

Um desses trabalhos é o vaso natalino criado pelo Atelier BAM, que pode ser personalizado para formar composições diferentes com luzes e plantas. No arranjo, as luzinhas imprimem contornos natalinos ao recipiente de vidro transparente. A planta, por sua vez, acrescenta um toque natural e elegante.

O atelier é da designer e arquiteta brasileira Juliana Bertolucci com o francês Clément Gérard, que trabalha com projetos sustentáveis e funcionais. "Buscamos o essencial. Para nós, é importante valorizar cada material. Assim como estreitar as relações do homem com seu meio ambiente", explica o casal.