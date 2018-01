Varanda com um charme a mais

Plantas fáceis de cuidar, como cactos e suculentas, foram incorporadas ao projeto a pedido da leitora Foto: ROGERIO MARANHÃO

Até que do ponto de vista funcional, a sacada não deixava muito a desejar. Mas faltava um algo a mais. Uma certa atmosfera propiciada pelo projeto da arquiteta Sandra Moura. E você? Tem alguma dúvida na decoração de sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Moro há três anos no meu apartamento. Meu cantinho favorito nele é a sacada com churrasqueira. Não é exatamente uma varanda gourmet, mas é onde gosto de ficar. Por isso, gostaria de deixá-la com um charme especial. Sei lá, falta vida, aconchego, harmonia na decoração. A área aproximada é de 18 m². Plantas gosto, porém, por viajar muito, não tenho ninguém para colocar água. Adoraria poder contar com a ajuda de vocês.

Francilene Wanderley

São Paulo, SP

RESPOSTA

Oi Francilene! Muito legal poder colocar seu projeto em prática. Nossa proposta não alterou a posição da churrasqueira, nem do ponto de água para simplificar a reforma. A intenção foi trazer claridade para o ambiente, por meio dos próprios elementos que compõe o espaço. Por isso, para começar, sugerimos uma bancada de pedra natural de tonalidade mais clara.

Os armários seguem a mesma linha, em madeira clara, assim como o fundo da parede, atrás da churrasqueira, que recebeu revestimento de pedra natural. Para a churrasqueira optamos por ladrilho hidráulico, cinza e branco. A ideia foi sugerir uma separação sutil entre a área da churrasqueira e a de convivência.

Para melhor organizar o espaço, desenhei uma estrutura em metal que interliga todo o ambiente. O ponto de partida é a área gourmet. Sobre o sofá, essa estrutura se transforma numa estante de cactos, escolhidos por exigirem pouca manutenção e baixa irrigação. A área da televisão recebeu revestimento de madeira Cumaru para imprimir calor ao espaço.

Para deixar o ambiente ainda mais intimista, colocamos uma persiana de madeira em tom mais claro para regular a intensidade de luz. Para revestir o piso, sugerimos cimento queimado: a um só tempo rústico e moderno. Nossa intenção foi deixar sua sacada mais agradável, intimista e, ao mesmo, contemporânea e multifuncional. Para arrematar, dotamos o espaço de terrários com plantas que demandam pouco cuidado e pouquíssima água. Mas deixam qualquer ambiente bem mais charmoso.