Vale a pena investir na decoração da mesa na celebração do réveillon

Mesas montada para o réveillon pelo designer Fabio Morozini no apartamento do empresário Diogo Oliveira Foto: Zeca Wittner / Estadão

Há quem considere a praia o melhor lugar para celebrar a passagem do ano. Outros, não abrem mão da atmosfera reconfortante e tranquila do campo. E existem aqueles - em sua maioria profissionais ainda em atividade durante as festas de final de ano - que por obrigação ou vontade própria acabam por ficar na cidade e comemoram a virada em suas próprias casas.

Seja qual for a escolha de cada um, uma coisa porém é certa: será em torno da mesa que grande parte da ação vai acontecer, razão mais do que suficiente para fazer dela o centro de gravidade da festa. "Uma mesa bem posta aguça o paladar e demonstra carinho”, lembra, com razão, a consultora de comportamento e estilo Claudia Matarazzo.

Atento à ideia, o Casa encomendou a três profissionais paulistanos a tarefa de compor mesas para comemorar a entrada do ano novo tendo como ponto de partida os locais onde a festa mais comumente acontece. A saber: na cidade, no campo, à beira-mar - ou ainda em torno a uma piscina.

Em cada uma delas, soluções simples e de efeito procuram ligar a decoração aos lugares onde a celebração se realiza, imprimindo maior autenticidade e brilho à comemoração. Experimente você também.