Universo secreto de uma dama

Quem visita pela primeira vez a casa dessa chinesa delicada - de riso fácil e gestos suaves - dificilmente consegue ignorar a sensação de estar diante de algo íntimo e secreto. Como quem lê um diário, percorrer seus ambientes é ter acesso direto ao universo de sua moradora. Primeira constatação? Em meio a tantas histórias, Christine Yufon prefere viver no presente. E talvez esteja aí seu mais bem guardado segredo. Nascida em Pequim, no início do século passado (o ano exato permanece insondável), Yufon passou a maior parte de sua infância nas Filipinas - ali seu pai foi cônsul. Anos mais tarde, completou os estudos em Xangai, onde conheceu seu futuro marido, o francês Georges Collet. Com a ascensão de Mao Tsé-tung, o casal partiu para Hong Kong; de lá, para Paris e depois o Brasil. Sem falar português - e grávida de sua segunda filha -,Yufon desembarcou em São Paulo no início da década de 60, quando foi descoberta pelo mundo da moda. Uma das preferidas do costureiro Denner, ela logo ganhou visibilidade, retornando à França para brilhar como uma das primeiras modelos orientais do mundo. Não por acaso, a moda é, ainda hoje, o campo de atuação mais relacionado a seu nome, seja por sua elegância natural, seja pelos cursos de postura e estilo que continua a ministrar. "Tento transmitir aos jovens as técnicas que aprendi. No mais, apenas procuro trazer à tona o que eles têm de melhor", afirma Yufon. Centro nervoso da casa - com teto em estuque, passadeira escarlate (a partir de R$ 200 o m², em náilon, na By Kamy) e parquê - é no living, sob os auspícios de inúmeros Budas, que ela recebe e treina os alunos, reúne a família em jantares íntimos e expõe seus bronzes. "Na escultura descobri minha verdadeira vocação", afirma Christine, que, em 20 anos de atividades, já produziu dezenas de obras, não apenas em bronze, mas também em madeira, pedra ou qualquer outro material capaz de despertar seu desejo. "O tridimensional é a base da minha expressão. Esculpir a madeira ou moldar um bracelete em metal são variantes de um mesmo processo", diz. Retrato de sua opção, a casa-ateliê, a poucos passos da Praça Vilaboim, em Higienópolis, é uma obra inacabada. Obedecendo a uma organização mais existencial do que doméstica, os interiores, de uma simplicidade austera, falam de memórias e experiências. Mas, consoantes com as raízes taoístas, estão sempre em elaboração. "Não me agrada a idéia de viver em uma casa estática. Preciso que ela acompanhe meus movimentos", pontua Yufon. Na base de suas composições, o vermelho e o dourado surgem em contraponto a revestimentos rústicos e crus, como a madeira (assoalho semelhante custa a partir de R$ 240 o m², no Espaço Santana) e os pisos cerâmicos tipo "caquinho". Canoa, no pátio Digna de nota, a ocupação da área externa foi uma das prioridades da proprietária. "Estar em contato com natureza é fundamental para meu equilíbrio. Não vejo lugar melhor para receber os amigos", argumenta ela, instalada em um amplo sofá (o metro do tecido estampado em padrão similar, custa a partir de R$ 132, na Regatta Tecidos) posicionado no quintal - espécie de pátio coberto, que dá acesso à oficina e ao ateliê. É lá, em meio ao jardim tropical, que sua porção decoradora encontra expressão. Com espaço, inclusive, para uma brasileiríssima canoa, que, ancorada aos pés do mestre Confúcio, parece nunca ter saído de lá. Um pouco como Christine, que, como tantos de seus compatriotas, acabou por encontrar na remota São Paulo o seu lugar no mundo.