Uma volta no tempo

A casa tem tudo o que um admirador de Agatha Christie poderia desejar - com exceção de um cadáver na biblioteca. O palacete de estilo georgiano, decorado com estuques, onde a escritora passava as férias, em Devon, a 320 quilômetros de Londres, foi aberto ao público pela primeira vez no dia 21, depois de uma reforma que custou US$ 7,8 milhões e durou dois anos. O público pode agora ver o quarto onde ela dormia, a sala de estar onde lia para amigos e o escritório repleto de manuscritos das primeiras edições. Para fãs mais fervorosos, um andar da mansão Greenway, do século 18, foi transformado em apartamento de cinco quartos, disponível por US$ 3.600 por semana na alta temporada. O National Trust, que administra edifícios históricos da Grã-Bretanha, planeja oferecer aos hóspedes uma refeição na sala de jantar onde Agatha gostava de comer lagosta seguida de sorvete de amoras. "Há uma atmosfera de volta ao passado", disse Robyn Brown, que administra o imóvel para o National Trust. Para se ter uma ideia, foram preservados até os arranhões na porta do quarto feitos pelo cachorro da família. "Espero que o público sinta a mesma magia que eu sentia quando estava lá com minha família, nos anos 50 e 60", disse o neto da escritora, Mathew Prichard. Agatha Christie comprou a casa em 1938 e ali passava suas férias até 1959. A família doou Greenway ao National Trust nove anos atrás, mas só seu pomar podia ser visitado. A casa ficou fechada até que seus ocupantes - Rosalind, filha da escritora, e seu marido - morreram, em 2004 e 2005. Agatha faleceu em 1975, em Oxfordshire. A escritora tinha profundas raízes em Devon, área de praias, vales e rios espetaculares. Ela, que nasceu na região em 1890, ambientou 15 de seus livros por lá. A própria Greenway serviu de inspiração para ambientar A Extravagância do Morto, no qual o investigador belga Hercule Poirot procura o assassino de uma jovem na casa de campo de uma escritora de livros de suspense. Para Agatha, autora de 80 livros, coleções de contos de mistério, duas autobiografias e oito romances com o pseudônimo Mary Westmacott, a casa era um refúgio das pressões da celebridade. "Em Greenway, ela era apenas uma pessoa comum", enfatizou Brown.