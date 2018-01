Uma sala, três ambientes

A área de estar do living Foto: Celiuna Germer

Terminada a impermeabilização da sala, chegou a hora da decoração. Foi o caso de nossa leitora, com projeto assinado por Andrea Teixeira e Fernanda Negrelli. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá! Moro com meu marido e meu filho adolescente num sobrado no Brooklin. Minha casa é estreita e comprida e isso dificulta a distribuição dos móveis. Nesta semana iniciaremos um trabalho de impermeabilização da sala, então gostaria de aproveitar e decorá-la pra torná-la mais atraente e aconchegante. Tenho dois ambientes, uma sala de jantar e uma de estar, com sofá e televisão. Eu gosto de cores (exceto rosa e lilás), mas meu marido prefere paredes brancas.

Gosto muito de decoração clean, moderna e rústica, com um toque retrô. Outra coisa que precisa ficar é o piano, que é um modelo pequeno. Bom, é isso, espero que vocês se interessem pelo meu ambiente e mandem um projeto bem caprichado!

A planta da sala decorada pela dupla de arquitetas Foto: Celina Germer

As autoras do projeto Fernanda Negrelli e Andrea Teixeira Foto: Celiuna Germer

RESPOSTA

Oi, Maria Angélica! Pela descrição percebemos que você queria um projeto leve, acolhedor, mas com alguns pontos de cor. Por isso, apostamos em uma base neutra, com paredes e móveis em tons claros. A mesa de jantar e a de centro, de madeira natural, conferem o ar mais rústico que tanto te agrada, assim como o tapete de sisal, em frente ao sofá, que pode ser revestido de linho em tonalidade clara e acompanhado de uma espreguiçadeira. Na parede da TV, sugerimos duas colunas de madeira carvalho e pintamos o fundo de verde para dar o contraste com as paredes brancas.

Para garantir a privacidade, pensamos em equipar todas as persianas com cortinas. Para deixá-las ainda mais elegantes incorporamos xales verdes a cada uma delas. Almofadas laranjas e uma tela seguindo esses tons, pendurada bem na parede da entrada, junto a um aparador em vidro, amarrariam muito bem o ambiente.

Do outro lado, o seu querido piano divide o espaço com a sala de jantar, que ganhou luminárias de cobre, espelho próximo à mesa de jantar e um lindo vaso rústico. Espero que a gente tenha conseguido deixar a sua sala mais interessante e elegante para bem receber você, sua família e amigos. Adoramos fazer o seu projeto!