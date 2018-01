Uma sala para a vovó, seus netos e seu cachorro

A planta da sala da leitora redecorada, pelas arquitetas Marcia e Manú Muller Foto: ESTUDIO MARCIA MULLER

Primeiro foram os filhos, agora são os netos. A atmosfera reinante na sala de estar de nossa leitora sempre foi de agitação permanente. Não que ela se ressinta da situação. Queria apenas contar com uma decoração agradável, mesmo em meio a tantos brinquedos e hóspedes. Ela foi plenamente atendida no projeto das arquitetas cariocas Marcia e Manu Muller, mãe e filha. E você, tem também alguma dúvida? Escreva para meuprojetono casa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá. O assunto que me leva a escrever para vocês é a minha sala. Hoje ela está bem ajeitadinha, mas, normalmente, é bem mais bagunçada. Também pudera. Eu me casei em 1979, tive uma filha em 1980, uma em 1981, um filho em 1982 e outro em 1984, de forma que nunca consegui ter uma sala arrumadinha. Agora tomo conta de 3 netos, de 5, 3 e 2 anos e é grande a possibilidade de eu vir a tomar conta do caçula, de 1 ano, além do meu cachorro. Portanto, gostaria de contar com uma sala vistosa, mesmo com brinquedos pelo chão e com poucos enfeites, visto que eles podem se quebrar com facilidade. Gostaria de mais sofás na área reservada à TV porque é comum os netos chegarem dormindo e disputarem lugar e também, se possível, de eliminar o lavabo, já que ele ocupa um espaço precioso. Conto com vocês.

Roseli Margutti

São Paulo - SP

As arquitetas, mãe e filha,Marcia e Manu Muller Foto: ARI KAYE

RESPOSTA

Roseli, eu e Manu pensamos em um espaço multiuso para você! Várias funções e personagens em um ambiente amplo e único: família, crianças, TV, cachorro. Todos juntos e confortáveis. Veja o que fizemos: começamos por um sofá em L para que todos possam ver TV e aproveitar a lareira também. Muito boa sua ideia de eliminar o lavabo. Dessa forma a estante com TV pode ser ampliada. Também tiramos uma parede da escada e a substituímos por um painel de madeira para deixar seu visual mais sintonizado com a nova sala. Atrás do sofá, o espaço das crianças tem um deck suspenso com futon e várias gavetas para guardar brinquedos. Providenciamos também balanços para as crianças verem TV e brincarem ao mesmo tempo e uma parede quadro negro que pode ser sempre personalizada pelos seus netos. Como base, optei por cores neutras, deixando os tons mais vibrantes para as crianças e seus brinquedos. Espero que gostem e que todos se divirtam muito.