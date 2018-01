Uma casa dentro da casa

No ensaio "Por Que Ler os Clássicos" - escrito em 1981 e que depois virou prefácio do livro do mesmo nome (Companhia das Letras, 279 págs., R$ 43) -, o escritor Italo Calvino (1923-85) diz: "Talvez o ideal fosse captar a atualidade como o rumor do lado de fora da janela, (...) enquanto acompanhamos o discurso dos clássicos, que soa claro e articulado no interior da casa".