Um toque de história

A história dos pratos decorativos remonta à porcelana chinesa, surgida no século 1 d.C.. Louças do país asiático começaram a chegar à Europa no século 14. Mas só no início do século 16, depois que Portugal estabeleceu rotas comerciais com o Oriente, a China passou a produzir especialmente para o Ocidente. Os pratos azuis e brancos, que se tornaram parte significativa das exportações, eram chamados de porcelana kraak, derivado do holandês caracca (navio mercantil português). Essas peças, no entanto, ficaram famosas como Companhia das Índias, empresa de navegação que as transportavam. Enquanto isso, a demanda europeia por objetos utilitários crescia. No início do século 18 surgiram as primeiras fábricas de porcelana na Europa e a procura pela produção chinesa caiu. Mas os Estados Unidos, nova nação independente, passaram a negociar com aquele país e a fazer encomendas.