Um quarto só deles

Em Moema, um apartamento de 150 m² abriga o que pode ser considerado por muitos um exagero. Das três suítes da casa, uma foi preparada exclusivamente para abrigar os dois mascotes da proprietária, a empresária Priscila Alencar. “Não sabíamos o que fazer com o quarto extra, já que não temos filhos. Tive então a ideia de dedicar o espaço aos meus cachorros”, conta Priscila.

Reike e Mel, os malteses de 6 e 4 anos, se espalham pela cama quando cansam das brincadeiras pela casa. Para facilitar o acesso, uma escada almofadada fica à disposição. O piso de madeira não precisou receber tratamento especial, já que os cachorros não costumam sujar o quarto e é o mesmo instalado nos outros quartos do apartamento, reformado pela arquiteta Erica Salguero.

Na decoração, almofadas e iluminação especial, com pontos de luz no teto. O armário guarda as diversas roupinhas dos cachorros e os produtos para garantir que o pelo esteja sempre limpo. “Os amigos que frequentam a casa não se acostumaram com a ideia, mas eu não vejo problema. Todo cachorro tem seu cantinho e esse é o deles”, afirma.

Reike e Mel, no entanto, têm acesso livre por toda a casa e também contam com outros lugares para descansar, já que cada cômodo abriga um par de caminhas.