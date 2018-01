Um pouco de tinta

HR SÃ?O PAULO/SP - 01/07/2014 SUPLEMENTOCASA - Projeto do escritório de arquitetura Lucchesi e Razuk. FOTO: HÃ?LVIO ROMERO/ESTADÃ?O Foto: Hélvio Romero

Um apartamento de 205 m² no Itaim-Bibi não precisava de grandes obras para receber a família que estava prestes a crescer. No início da gestação de seu segundo filho, a cliente do escritório Lucchesi & Razuk tinha pressa, queria que tudo estivesse pronto para a chegada do bebê. Por sorte, o apartamento estava em ótimo estado e só precisava de alguns ajustes para que coubesse perfeitamente nos hábitos, e estilo, dos moradores. “Não fizemos nenhuma grande obra. Pintamos as paredes do living usando textura de cimento queimado, o que já transformou o lugar. A porta de entrada e a do elevador também receberam outra cor, verde-oliva”, diz Carolina Razuk.

O grande móvel que abriga a TV, livros e outros adornos já estava no imóvel, mas era escuro demais para a nova decoração, repleta de colorido. A solução foi relativamente barata e simples, e se deu na instalação de um painel de laca branca no fundo do móvel.

O piso de cumaru foi lixado, para ganhar aspecto de novo. A varanda, ponto alto da casa, ganhou atenção especial, mas também sem grandes modificações. “Reformamos um sofá antigo, que seria descartado. Trocamos o estofado e o tecido e a peça virou um dos xodós do projeto”, conta Carol. Na área da churrasqueira, os proprietários investiram em azulejos coloridos, assinados pela designer Calu Fontes. “Esse item é totalmente substituível por adesivos, no caso de um orçamento mais reduzido”, aconselha a arquiteta.

No quarto das crianças, a cama feita sob medida tem nichos que acomodam caixas de plástico para os brinquedos. Na suíte do casal, a marcenaria existente foi pintada de azul, o mesmo tom usado para repaginar os criados-mudos antigos da proprietária. Como o apartamento não tinha um cômodo para o escritório, a pequena varanda do dormitório foi usada para abrigar o computador e uma pequena geladeira.