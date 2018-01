Um convite para estar ao ar livre

Com planta saltas no entorno, o jardim criado por Gilberto Elkis garante privacidade aos moradores em uma região movimentada de São Paulo. Os móveis de madeira são da Casual Foto: Zeca Wtitner/Estadão

Quando o jardim desta casa paulistana começou a ser planejado, sem dúvida, garantir privacidade à família era importante. Localizada nos Jardins, ela é cercada por vizinhos e está perto de ruas de grande movimento. Mas nem parece, tal é a tranquilidade que se tem na varanda, na piscina ou sob o pergolado. “Valorizamos muito a privacidade, claro, mas não só. Mais que um espaço de contemplação, queria um jardim para ser usado. O paisagismo aqui é um convite a estar ao ar livre”, diz o paisagista Gilberto Elkis, responsável pelo projeto.

A opção foi por um jardim de estilo tropical, com folhagens de diferentes texturas que tomam conta do corredor onde fica a entrada principal da casa e se estendem até a outra lateral, sempre no entorno do terreno. Nos fundos, pés de escovas-de-garrafa formam um paredão com flores vermelhas. Em uma das laterais, junto do muro, bambuzas têm o sol de que precisam para crescer. Na outra, foram substituídas por tumbérgia-arbustiva – atrás do pergolado, a planta de flores roxas suporta bem a sombra.

Jabuticabeira em jardim assinado por Gilberto Elkis. Quer ver o projeto inteiro? Veja o Casa do próximo domingo! #casaestadao #paisagismo #jardim #arquitetura #jabuticaba Uma foto publicada por Casa Estadão (@casaestadao) em Out 30, 2015 às 5:50 PDT

Para disfarçar os muros, o paisagista gosta que eles sejam pintados de cor escura, como o grafite escolhido aqui – se fossem brancos, se destacariam entre as folhas. Essa foi uma das questões sobre as quais Elkis e o arquiteto que assina o projeto da casa, Dado Castello Branco, conversaram. “Nós dois respeitamos muito o que o trabalho do outro pode agregar ao nosso. O paisagismo é uma moldura para a arquitetura da casa”, afirma.

O resultado desse bom entendimento aqui é uma casa que se volta para o jardim de quase todos os ângulos. Do escritório, a vista é do jardim vertical, com avencas, barbas-de-serpente, aspargos, samambaias e pileias, e da horta plantada em vasos de tamanhos variados. O jantar ganhou um jardim privativo, com plantas no muro e fontes de água que atraem passarinhos. E do living panos de vidro trazem recortes das folhagens do corredor.

De fácil manutenção, segundo o paisagista, o jardim ainda está crescendo e oferecendo novas possibilidades de uso – e outros ângulos a serem contemplados.