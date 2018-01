Um apartamento fácil de usar

Apartamento decorado pelo escritório Sesso & Delanezi nos Jardins tem living com home theater e sala de jantar integrados Foto: Thiago Travesso/Divulgação

O programa enxuto e o orçamento limitado demandaram esforço redobrado da dupla de arquitetos, Marcelo Sesso e Debora Delanezi, no sentido de conferir a esse apartamento de 45m2, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo, um visual leve e descompromissado. Mas, ao lado disso, condições aprimoradas de uso e manutenção.

“Nossos clientes, um jovem empresário e sua mulher, sem filhos, encomendaram o projeto tendo em vista um duplo objetivo: receber hóspedes e familiares. Mas também turistas em temporadas na cidade”, conta Debora.

“Desde nossa primeira reunião, eles deixaram claro que a decoração deveria agradar sobretudo ao público alvo deles, o jovem em visita a São Paulo”, comenta a arquiteta, que em conjunto com seu sócio, concluiu a reforma do imóvel em apenas 2 meses.

Durante as obras, nada de grandes alterações estruturais. “Fizemos estudos para entender qual seria o melhor encaminhamento da tubulação e qual a melhor localização para instalar o aparelho de ar condicionado. Isso tudo, claro, sem danificar o apartamento, nem ultrapassar a verba do cliente”, explica Sesso.

Grande trunfo da decoração, a escolha dos revestimentos das paredes, por sua boa relação custo-benefício foi encaminhada com cuidado e critério pela dupla de arquitetos.

Na sala e no quarto, o emprego do forrorama, um revestimento em relevo, de pvc, imprimiu destaque ainda maior à mesa Saarinen da sala e ao conjunto cama e criado-mudo. No banheiro, ladrilhos hidráulicos realçaram a parede do box, enquanto na cozinha, espelhos foram instalados em pontos estratégicos. Entre os essórios, além de objetos que vieram da atual casa dos moradores, surgiram peças garimpadas no acervo da família, além de itens trazidos de viagem, como o pôster que ocupa o centro da sala, reproduzindo uma das obras ícones da Por Art.