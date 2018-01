Um ambiente, dois estilos

O piso original de cerâmica - um "tapete" de grafismos geométricos em tons azul acinzentado e branco - inspirou o arquiteto Marko Brajovic na reforma da cozinha de 23 m² de um apartamento num edifício dos anos 50, próximo da Avenida Paulista. Pontuado por duas faixas estreitas de madeira de demolição (da Conozco Design), onde antes ficavam as paredes divisórias, o chão de influência modernista foi mantido por decisão do morador, o médico Jessé Alves. "Era o elemento mais bonito do imóvel quando o comprei no ano passado", recorda.

O piso acabou sendo o ponto de partida da obra, segundo o próprio arquiteto. "A estética dele integra-se à paisagem urbana do entorno, às linhas simples e retas do prédio. Em certa medida, a cozinha é uma leitura desta cidade, um laboratório de estilos." A tese do profissional, que nasceu na Croácia, formou-se em Veneza e morou durante oito anos em Barcelona, concretiza-se neste espaço eclético, que alia à cerâmica original materiais industriais como inox e PVC, além de outros com tratamento inovador, como bambu gigante pintado. "Queria uma grande área aberta para receber os amigos", diz Jessé. "Outro dia fiz um jantar para 30 pessoas e todo mundo ficou na cozinha."

AR INDUSTRIAL

Para aumentar a metragem do ambiente, Marko Brajovic eliminou as paredes internas, incluindo a da área de serviço, e parte desta foi incorporada ao espaço. As portas que se abriam para o hall e o living, por sua vez, deram lugar a painéis de bambu mossô (Green Art; execução da Marcenaria Eibar), pintados com tinta látex na cor branco brilhante sobre branco fosco. "A ideia era valorizar a entrada e criar uma textura decorativa com esse material, mas sem cair na rusticidade", diz Marko.

Bancada de inox comporta fogão e gavetas

Primeiro elemento a ser visto ao adentrar o local, a mesa de refeições, feita com estrutura de madeira compensada (EcoLeo) e revestida de laminado de bambu (NC Laminado; execução da Marcenaria Brito), foi fixada na parede em uma das pontas. Na outra extremidade, uma barra de inox em forma de ?U? segue até o teto e reforça o ar industrial da cozinha. "Esse detalhe quebra a horizontalidade predominante e faz a peça ?flutuar?", explica o arquiteto.

A peça foi desenhada por ele, assim como as duas bancadas de trabalho de inox, que dispõem de gavetas, gavetões para panelas e prateleiras (execução da Bakery Cozinhas). A primeira conta ainda com duas cubas, escorredor interno de pratos, sistema de filtragem de água, instalado na área inferior da bancada (Lorenzetti), e frigobar, enquanto a segunda inclui o fogão. Ambas possuem chapas de aço perfuradas nas laterais e áreas internas aparentes (Furametal), deixando o conjunto visualmente mais leve.

Como o morador não queria armários altos nas paredes, o arquiteto transformou a antiga adega do apartamento em uma despensa com prateleiras de madeira de demolição, que completa as necessidades de armazenamento.

O local, cujo piso tem revestimento de resina autonivelante (Selbach), foi ampliado para abrigar também a geladeira e ganhou uma cortina de tiras sobrepostas de PVC flexível, do tipo usado em açougues, na cor prateada (MKR Comercial). "Esse recurso facilita o tráfego quando as mãos estão cheias", observa o arquiteto Marko. O fato de os mantimentos ficarem a certa distância das bancadas não é inconveniente para Jessé. "Quando trabalhava com pesquisas, usava o mesmo procedimento no laboratório. Antes de começar, levava todos os compostos de uma só vez para a bancada", compara. "A diferença é que, agora, pego os ingredientes para botar a mão na massa."

Penne com salmão, brócolis e erva-doce

Ingredientes

400 g de salmão

300 g de penne grano duro

Metade de um maço de brócolis japonês

3 talos de erva-doce picados

100 ml de creme de leite fresco

1 colher de sopa de azeite

Noz moscada ralada

Sal grosso e pimenta-do- reino a gosto

Grãos de cardamomo

Grãos de pinoli

Modo de Preparo

Numa espagueteira com água, coloque sal grosso e, quando a água ferver, acrescente o brócolis cortado em pedaços médios. Minutos depois, junte os talos picados de erva- doce. Retire do fogo antes que as verduras percam a consistência, escorra-as e leve à água fria para interromper o cozimento. Na mesma água, cozinhe a massa. O ideal é manter a massa e os legumes ?al dente?. À parte, numa frigideira grande, pique o salmão em cubos médios e refogue no azeite até dourar. Adicione o creme de leite e deixar aquecer. Coloque noz-moscada ralada e cardamomo triturado para ressaltar o sabor. Acrescente sal e, em seguida, os legumes e a pasta, misturando bem. Sirva quente. Toste os grãos de pinoli para enfeitar os pratos.