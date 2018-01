Tudo natural

Quem visitar a Marcenaria Trancoso, na Vila Madalena, vai se surpreender com os produtos que a loja acaba de lançar. O proprietário, Roberto Maya, explica por quê: "Nós enfatizávamos pequenas peças e objetos. Dessa vez a aposta está em móveis maiores". Um dos destaques é a Linha Ranhurada, cuja maior parte das peças foi projetada pelo designer Paulo Alves. "É uma mistura de linhas retas com artesania", conta o profissional. Ele cita como exemplo o rack, nas versões de ipê ou cumaru certificados, em que saltam à vista as portas sulcadas aleatoriamente pelos marceneiros. "Nunca ficam iguais", garante. O trabalho de André Poppovic também compõe a nova coleção. Extensão da já conhecida Linha V, uma day-bed em catuaba esbanja conforto com suas proporções generosas. "Como é grande e bem baixa, tinha de ter encostos em ângulos favoráveis", considera o designer. "É o lugar perfeito para se jogar depois de uma feijoada", brinca Roberto, que ainda desenvolveu produtos em ferro oxidado e madeira de demolição - caso de um simpático guarda-louça -, além de porcelanas com estampas de libélulas e peixes, entre outras novidades.