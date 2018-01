Tradicional loja de departamentos em Milão abre espaço para jovens designers

A curadora Marva Griffin Wilshire com os designers selecionados pela Rinascente Foto: Divulgação

Instalado no subsolo do magazine Rinascente da Piazza del Duomo, o Design Market, por sua oferta múltipla e consistente – de móveis a luminárias, de utilitários a brinquedos –, se tornou ponto de parada obrigatório para o visitante de passagem por Milão. Por lá circulam todas as marcas que fazem girar as engrenagens da capital do design.

E longe de se tratar da primeira contribuição da tradicional loja de departamentos para o sucesso do setor. Fundada em 1917, foi a Rinascente que instituiu, na década de 1950, o Compasso d’Oro, prêmio considerado o Oscar do design italiano. Ainda hoje a mais alta condecoração concedida a profissionais e empresas do segmento, [5]criada pelos designers Gio Ponti e Alberto Rosselli e desde 1964 organizada pela Associazione per il Disegno Industriale (ADI).[/5]

“A parceria Rinascente e design é antiga e já gerou muitos frutos. Agora chegou a vez dos nossos designers”, comenta [5]a curadora Marva Griffin Wilshire, há 16 anos à frente do Salão Satélite: mostra dedicada a promover os jovens talentos do design internacional,[5] agraciada com o Compasso d’Oro no ano passado, e [/5]que acontece paralelamente ao Salão Internacional do Móvel de Milão.

Presidente do júri que aponta todos os anos os participantes da concorrida exposição – na prática, uma poderosa plataforma de lançamento para os jovens profissionais –, Marva articulou com a cadeia italiana a possibilidade não só de apresentar como também comercializar produtos selecionados entre os mostrados no Satélite.[/5]

“Para a maioria dos jovens, a iniciativa representa a primeira oportunidade de afrontar o mundo do design tal como ele é”, considera a curadora, que apresentou, no início deste mês, na matriz milanesa, o trabalho de seis estúdios que participaram da edição deste ano da mostra e foram selecionados pela Rinascente para comercialização.

Um conjunto eclético e multicultural de objetos – lâmpadas, vasos, cadeiras e mesas, além de uma cafeteira de madeira sem um cabo e de uma coleção de mesas e almofadas inspirados em provérbios ganeses – que atesta o potencial comercial de muitas das propostas veiculadas pela mostra.

“Do ponto de vista da Rinascente, acredito que a originalidade e a capacidade de cada designer de deixar um registro forte foram os fatores que mais pesaram na seleção”, comenta ela. Já do ponto de vista formal, a seleção, ao que tudo indica, priorizou produtos caracterizados ora por sua abordagem minimalista ora por colocar em destaque a intimidade entre designer e matéria-prima. Como no caso da Loop Chair, do sueco Markus Johansson: uma cadeira feita de fibra de vidro e silicone que nasceu do desejo do designer de criar uma forma “não convencional”. “Queria uma cadeira com cara de brinquedo de borracha”, resume ele.

Peças que evocam sensações positivas, agradáveis ao toque e que procuram tornar mais rica nossa experiência cotidiana também entraram na mira dos caça-talentos da loja de departamentos. Vide as almofadas multicoloridas da ganesa Chrissa Amuah, do estúdio AMWA Designs, ou os delicados vasos de madeira do Kimu Lab, de Taiwan.

Objetos híbridos que propõem uma abordagem mais leve e natural do projeto, colocando em cheque a complexidade dos processos industriais. “A seleção nos mostra que tanto é possível retomar técnicas como partir para a experimentação, sem perder de vista a viabilidade do objeto”, afirma Marva, já em regime de preparação para a edição 2016 do Satélite. A iniciativa abre espaço para a divulgação do trabalho de designers com menos de 35 anos que, uma vez selecionados pela comissão julgadora, ganham espaço para apresentar suas criações por três edições sucessivas do evento. Mais informações no site do Salão do Móvel de Milão.