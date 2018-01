Traço perene

Uma simpatia um tanto cerebral marca o designer americano Jeffrey Bernett, que esteve em São Paulo recentemente para prestigiar a inauguração da primeira B&B Italia Store da América Latina. Para tanto, ele criou uma edição limitada da poltrona Tulip, à venda no estabelecimento - que funciona dentro da Atrium. "A nova loja é como uma flor que nasce", compara. Em 1996, Bernett foi eleito designer do ano na International Contemporary Furniture Fair, em Nova York. O motivo: uma série de objetos, entre os quais uma caixa em forma de flor. "Essa peça tinha como objetivo enquadrar arte", conta. No ano seguinte, durante o Salão Internacional do Móvel, em Milão, conheceu Rolando Gorla, responsável pelo centro de desenvolvimento da B&B, que lhe encomendou uma poltrona. "Ele só me disse que deveria ser uma peça tanto para estar numa casa quanto num aeroporto", diz. A mesma temática da flor serviu de inspiração para o novo produto, com o encosto e as laterais divididas em três partes, como as pétalas de uma tulipa. Além do conforto e da ergonomia, Bernett levou em conta a possibilidade de trocar o tecido quando necessário. O desenho foi sucesso copiado mundo afora. Outras criações do designer, como a chaise Landscape, exemplificam bem o desenho perene perseguido pela B&B. Questionado sobre o que ainda não desenhou, mas gostaria, Bernett, que também atua em outras áreas, responde: "Não é um produto específico, mas algo que possa melhorar a vida das pessoas". Para ele, moda, arte, arquitetura e mobiliário são pilares da cultura contemporânea que se intercomunicam. "Quem quer crescer precisa levá-los em consideração."