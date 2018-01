Traço jovem no design

O Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, abriga até 27 de outubro a segunda edição da mostra Jovens Designers, iniciativa da Associação dos Designers de Produto (ADP). O prédio, projeto assinado por David Libeskind, não poderia ser melhor para difundir o conceito do desenho industrial. Em 2006, a exposição destacou trabalhos de estudantes de 20 faculdades de São Paulo; este ano, além de 50 propostas paulistas, são exibidas criações de alunos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. "Em 2008, a mostra deverá se tornar nacional", promete o designer e presidente da ADP, Ernesto Harsi. Para a escolha dos trabalhos, faculdades daqueles Estados enviaram, no máximo, quatro idéias de produtos de diferentes segmentos, como peças de vestuário, acessórios, jogos, automóveis, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios domésticos. Com a curadoria do professor Auresnede Pires Stephan, a seleção levou em conta a praticidade de boas soluções para o dia-a-dia, além de aspectos como ergonomia, forma e viabilidade, entre outros. Segundo Harsi, um dos destaques no tocante à casa foi o conceito de deixar a cozinha mais compacta e funcional com módulos que concentram tudo o que o usuário precisa - a exemplo dos modelos italianos. É o caso de um modelo dobrável, desenvolvido por Marlise Cardoso Tavares, da Universidade Regional de Blumenau (Furb), em Santa Catarina, com pia, microondas, geladeira e mesa para refeições, que pode ser reduzido ao formato de uma caixa. Cozinha mineira Outro exemplo é a Gourmeteria Faccille, criada por Anderson Janke, da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). A inspiração vem de um jeito mineiro de fazer comida. "A parte central das cozinhas mineiras tradicionais era ocupada pelo fogão a lenha, as famílias se dispunham ao redor sentadas a uma mesa e, dessa forma, havia integração das pessoas com o preparo da comida", comenta ele, que juntou quatro módulos em forma de ilha para obter o máximo de funcionalidade. Cubos de papelão ondulado ganham vida como móveis temporários na proposta de Camila Gastaldelli, Juliana Mayumi Murata e Michel Henrique de Oliveira César, da Universidade Mackenzie (SP). Pensado como mobília barata para bares e, por que não, para a casa, são peças leves e fáceis de manusear. Além disso, permitem interferências pessoais no acabamento, customizando o produto. "O diferencial é a boa relação custo/benefício em relação a um móvel de matéria-prima convencional", afirma Camila. Para Fabio Brazil, do Senac, de São Paulo, que, junto com Erika Blaselbauer, desenvolveu a linha Copan de utensílios para cozinha, participar da mostra "é um privilégio por conta da visibilidade". Minimalistas, os produtos de inox feitos pela dupla resgatam a sinuosidade das formas do Edifício Copan, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Também trazem inovações como no caso da tesoura, fabricada com um sistema que dispensa mola, o que evita ferrugem, mal-funcionamento e acúmulo de sujeira.