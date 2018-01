TOP 10 Estantes

As estantes tradicionais, que geralmente ocupavam paredes inteiras e iam do piso ao teto, estão com os dias contados. Em nome da leveza dos ambientes, da funcionalidade e da garantia de espaço para livros, CDs, DVDs e objetos, essas peças vêm ganhando contornos cada vez mais diferenciados. Hoje os projetos contemplam a união de prateleiras e gaveteiros, módulos com portas e painéis de apoio a TVs de plasma e LCD, resultando em móveis que arrematam o visual de um projeto de decoração. O mercado está repleto de boas opções e, para facilitar a escolha de modelos que aliam tecnologia de materiais, durabilidade e bom desenho, o Casa& convidou cinco arquitetos para opinarem sobre as lojas com estoque diferenciado de estantes na cidade. O resultado são 10 dicas bacanas de endereço. As lojas Art de Vie - Além de três modelos em linha, a loja executa projetos personalizados. As peças para quartos, salas e home office recebem, por exemplo, módulos baixos ou fixados em painéis, fabricados em carvalho, freijó, rádica de imbuia, zebrano e peroba. Artefacto - O catálogo da marca tem sete modelos de estantes, fabricadas em aço ou com madeira certificada, entre elas, wengué, cedro e ébano. Versáteis, os modelos mesclam prateleiras e módulos de diversos tamanhos. Breton Actual - Madeira de reflorestamento, pau-ferro, ébano, rovere e carvalho são alguns dos materiais usados nas peças. O diferencial da marca é a execução de projetos sob medida, feitos a partir do redesenho e redimensionamento de modelos em linha, dotados de nichos, portas, gavetas e prateleiras. Collectania - A loja representa com exclusividade a italiana MisuraEmme, referência mundial em móveis de alto padrão. Sete linhas de estantes se transformam em ?sistemas? personalizados, além das divisórias de ambientes. Exemplos de matéria-prima: laca, zebrano, rovere, madeira, vidro e bronze. Etel Interiores - Home office, home theater e sala de estar são as especialidades da loja, que comercializa estantes de madeira - sucupira, imbuia, freijó escurecido ou lavado - desenhadas por Etel Carmona. Apesar de o catálogo ter apenas quatro modelos, a marca permite que o cliente customize o móvel. Interni - Atualmente, a marca trabalha com uma linha composta por 10 modelos para todos os ambientes (exceto cozinha). Eles também podem ser personalizados, com a combinação de módulos, prateleiras e gaveteiros. São mais de 30 opções de madeira, além de acabamento em laca em várias cores. Micasa - Design diferenciado é o forte da loja, com peças projetadas conforme a necesidade do cliente. Os materiais vão da madeira ao polipropileno. Vende com exclusividade no Brasil peças da suíça Vitra e da italiana Magis, além das criações do escritório brasileiro Triptyque e do designer Paulo Alves, entre outros. Ornare - Com seis linhas de estante, a loja permite composições de diversos estilos, do clássico ao descolado. No acabamento, destacam-se vidro e madeira certificada com pintura nos tons wengué, ebanizado e malte. Ovo - A grife dos designers Luciana Martins e Gerson de Oliveira oferece estantes que se diferenciam por seu caráter escultórico. Além de os modelos poderem ser fabricados em diversas cores, é possível adaptar suas medidas. Há também projetos exclusivos, criados pela dupla e pela designer Vivian Hashimoto. Tok&Stok - Entre 45 modelos, a marca vende peças assinadas por designers do calibre de Philippe Starck e de Lars Mathiesen. Embora trabalhe com pronta entrega, a Tok&Stok tem 16 opções de estante criadas para montagens personalizadas.