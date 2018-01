Tiradentes recebe sua 1° Semana Criativa

A cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais, que recebe sua primeira semana de design no final deste mês Foto: João Bertholini

Começa a partir do dia 26 de outubro a primeira edição da Semana Criativa de Tiradentes. Evento que pretende colocar a cidade histórica mineira na rota do design, por meio de uma programação variada que inclui palestras, exposições, workshops, discussões sobre empreendedorsimo e renovação, além de um inédito “agulhaço”, encontro no qual amantes do bordado, do tricô e do crochê, de ambos os sexos, vão atuar em conjunto, na principal praça local.

Ao lado do artesanato, o design também estará representado no festival. Entre as atrações, os organizadores prometem o lançamento de novos objetos, obtidos a partir de programas de imersão, nos quais designers como Daniela Karam, Maria Fernanda Paes de Barros, Paulo Alves e André Bastos e Guilherme Leite Ribeiro (do Nada se leva) foram convidados a trabalhar com artesãos locais.

Promotores e participantes da Semana de Design de Tiradentes, tendo ao centro Simone Quintas Foto: João Bertholini

Quem visitar Tiradentes também poderá conferir uma mostra de objetos e móveis que marcaram a história do Oficina de Agosto: o célebre ateliê de criação fundado por Antonio Carlos Bech, também conhecido como Toti: profissional homenageado pelo evento, por seu destacado trabalho de renovação do artesanato tradicional mineiro, desenvolvido no vilarejo de Bichinho, anexo à cidade.

A Semana Criativa será realizada entre os dias 26 e 29 de outubro de 2017, no SESI Centro Cultural Yves Alves, em Tiradentes/MG. A entrada é franca. As vagas para as palestras são limitadas e a retirada de senhas ocorre diretamente no local. Para ter acesso a mais informações, além da programação completa com todas as atrações, basta consultar o site www.semanacriativadetiradentes.com.br.