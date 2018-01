Tempo de compras

Alguém já disse que a boa decoração é feita de contrates. Se assim o for, opções não faltam para presentear com artigos do gênero neste Natal. Em ritmo de “viagem no tempo”, produtos com referências a praticamente todas as décadas do século passado lotam as prateleiras das lojas. E prometem fazer a alegria dos consumidores.

Feitas as contas, porém, considere-se como antiguidade qualquer peça que tenha, ao menos, um século. Como vintage, aquelas com ao menos 20 anos, mas menos de 100. Como retrô, assunto desta edição especial do Casa, qualquer objeto que contenha uma informação do passado, mas que tenha acabado de sair do forno.

Aqui estão 100 objetos escolhidos a dedo para valorizar cada um dos ambientes da casa – da sala à varanda, passando pela cozinha e pelo banheiro –, que apontam para uma mudança na maneira como vemos hoje a decoração: longe de qualquer revivalismo, por meio de peças de diferentes épocas, o que se pretende é sugerir uma visão irônica, mas não menos atual, dos interiores domésticos.

O resgate de objetos tecnologicamente defasados como espelhos para mesas de pentear e porta-velas com alças é um bom exemplo dessa atitude. Assim como o apreço pelas formas do passado e por acabamentos “desgastados”, justamente por conferirem às peças a aparência de usadas, antigas, de um outro tempo, como diriam alguns.

E é esse universo, pleno de nostalgia, mas também de “formas modernas” – com algumas décadas de vida –, que você desvenda nas próximas páginas, por preços a partir de R$ 15,75 Observe com atenção. Um deles certamente tem tudo para agradar a seu presenteado e fazer com que sua casa fique ainda mais bonita, mesmo passado o Natal. Boas compras!