Área externa dominada pela piscina, com colchão para descansar Foto: Marcos Antonio/Diulgação

Fazia falta uma boa área externa para reunir os filhos e praticar ioga. E esse foi o pedido feito às arquitetas pela proprietária desta casa de veraneio em Itu, interior de São Paulo. “É um projeto feito para alguém que ama cuidar do jardim e desfrutar do espaço sem agredi-lo visualmente ou interferir na paisagem”, conta Andrea Teixeira, que tocou o projeto com a sócia, Fernanda Negrelli. A ideia era revitalizar a casa onde a família havia morado 10 anos antes e agora passou a servir de refúgio nos fins de semana. As mudanças mais radicais seriam justamente na área externa e na nova divisão dos espaços internos, já que a moradora queria que a arquitetura fosse preservada ao máximo.

No jardim, criado em parceria com o paisagista Pedro Calado, lavandas, agapantos e palmeiras fênix foram algumas das espécies escolhidas. No muro, as flores roxas da tumbérgia fazem contraste com o azul da piscina, que também foi reformada, mas ainda guarda no entorno o piso original dos tempos em que a família morava na cidade.

Na reforma, a casa ainda ganhou uma área gourmet voltada para a piscina, em um espaço pouco usado anteriormente. “Fizemos uma pérgola com estrutura metálica, coberta com vidro, e ali instalamos churrasqueira, geladeira, cooktop e um banheiro na parte de trás, para que atenda também ao uso da piscina”, diz Andrea.

Já que não faltava espaço nos fundos da casa, o projeto de atualização incluiu alguns ambientes de estar, mobiliados com móveis de fácil manutenção que seguem a decoração dos interiores, inspirada no estilo colonial. “Criamos novos espaços de uso que servem como um lugar de reunião da família e amigos ou apenas de descanso, com móveis despojados e resistentes a sol e chuva. A rede, por exemplo, é de borracha.”