Suavemente romântica

A estilista Emannuele Junqueira tem beleza delicada. Magra, cabelos cacheados, olhos esverdeados, lembra as heroínas dos romances açucarados de Barbara Cartland. Mas essa ?suavidade? não se restringe à aparência física. Especialista em vestidos de noiva e de festa, ela impõe seu jeito às roupas que produz e à decoração do apartamento onde mora com o marido e dois filhos pequenos, nos Jardins. "Amo rendas, florais, sedas e brilhos. Faço uma repaginação do vintage", explica ela, cujo estilo atrai clientes como as atrizes Patricia Pilar, Débora Falabella e Mariana Ximenes. Na morada de 177 m², o romantismo se traduz nos detalhes: dos móveis e objetos comprados em viagens a baús repletos de livros de moda e peças de antiquário. Com uma criança no colo e a filha agarrada às pernas, Emannuele diz que é "simples até demais", para quem pertence ao mundo da moda. "Saio pouco, até por causa dos filhos. E apareço em feiras ou desfiles apenas por força da profissão", confessa. "Mas estou sempre viajando, seja por prazer, seja a trabalho." Vestido de noiva Emanuelle nasceu no Rio, mas viveu por lá só até os seis anos. "Meu pai era engenheiro da Embraer, foi transferido para Turim e assim mudamos para a Itália. Fui alfabetizada em italiano. Depois, moramos em Paris. Na escola, minha melhor amiga era uma japonesa e com ela aprendi a desenhar", conta. Na volta ao Brasil, nos anos 80, a família se instalou em São José dos Campos (sede da Embraer), onde Emannuele morou até os 17 anos, quando veio para São Paulo estudar no então recém-criado curso de moda da Faculdade Santa Marcelina. Entre seus colegas, os hoje famosos Adriana Barra e Alexandre Herchcovitch. "Aos 14 anos fiz curso de corte e costura para mudar as roupas que a minha mamãe guardava com carinho... Fiz meu vestido de noiva com barrado de renda e ramos bordados com linha verde-musgo", revela a estilista. No final da faculdade, foi ensinar digitalização a modelistas. Depois, trabalhou com acessórios e jeans para confecções do Brás. Quando a filha nasceu, há quatro anos e meio, Emannuele montou o ateliê junto com a mãe. "Foi quando comecei com os vestidos de noiva. E ainda hoje faço questão de escolher do tecido ao arranjo." Na base do boca-a-boca, seu nome passou a ser referência. Daí às roupas de festa - e ao pret-à-porter - foi um pulo. "Minhas criações começaram a aparecer em revistas e os caminhos surgiram. Abri a loja nos Jardins e terceirizei a produção. Agora só desenho e acompanho o processo." Ela define seu estilo como "o sofisticado que não é over" - imagem também impressa no apartamento dos anos 70. "Morávamos nas Perdizes, mas viemos para cá porque fica perto da loja. Fizemos poucas mudanças... adoro esse estar amplo!" De fato, o living com grandes janelas ocupa boa parte do imóvel. As peças são poucas, mas têm a cara da proprietária, caso do jogo de sofá em tom fendi da mesa de canto comprada no antiquário Privilégio (preço sob consulta). Destaques do ambiente: a mesa de madeira de demolição com pés em "x" (antes usada como mesa de costura da estilista) e o bufê dos anos 50 (Privilégio). A mesa de jantar Saarinen (a oval com tampo de mármore carrara, a partir de R$ 8.380, na Forma) faz conjunto com as cadeiras de Michel Arnoult. Num canto, uma cadeira customizada com couro; no outro, um baú de madeira pintada de verde. Nas paredes, uma aquarela retrata Montmartre, em Paris (da Galerie Roussard), enquanto um pôster, Nova York. Na estante do home theater, o acrílico sobre tela de Roberto Granja (preço sob consulta), convive com bichos e frutas de madeira do artesão Fernando Fleury (da Arte Tear, a partir de R$ 150). Dia sim, dia não, bonecas japonesas ficam sobre a mesa de jantar ou migram para a mesa de canto; e os livros saem do baú para o bufê e as mesas. A maioria fala de moda, mas a última obra que Emannuele comprou fala de princesas - o que tem muito a ver com ela.