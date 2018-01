Sua casa é segura para o seu cão? 10 cuidados essenciais para quem tem pet

Com o esforço repetitivo, subir degraus pode causar algum tipo de trauma na coluna e nas articulações dos cães. Se colocar rampa não for uma alternativa, aplicar algum tipo de tecido nas escadas já ajuda a reduzir o impacto e diminuir o risco de quedas. A dica é do especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, o Dr. Pet.

Foto: Reprodução/Instagram/Estopinha Rossi