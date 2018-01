Quer ver o cantinho preferido de sua casa ou um detalhe de sua decoração publicado no caderno Casa? Poste uma foto no Instagram com a hashtag #casaestadao e confira na edição impressa, aos domingos, ou aqui.

Estas já foram publicadas:

@anddessa fotografou os banquinhos coloridos Foto:

@marcelo_bezzerral registrou as plameiras da cobertura com a cidade ao fundo Foto:

@dithlimaesilva enviou click do baú que serve de aparador Foto:

Siga o @casaestadao no Instagram e veja mais fotos de decoração e design.