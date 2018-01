Simples desejo

Francesca Alzati, designer têxtil Foto: Zeca Wittner/Estadão

“Pode ser rústico, sofisticado, precioso. O importante é que seja verdadeiro”, declara a designer têxtil Francesca Alzati, ao lado de seu marido, Kamyar Abrarpour, no comando da loja de tapetes e acessórios By Kamy, ao elencar as características capazes de transformar um simples produto têxtil em uma bem-sucedida opção de presente. “Amo tudo o que é natural e feito à mão. Saber que tudo foi feito por um artesão e não por uma máquina aumenta a sensação de intimidade”.

Caso dos tecidos produzidos pelo Estúdio Avelós, coordenado por Zizi Calderari. “São panos de prato de puro algodão, que, além de belos e delicados, absorvem e secam rápido. E quem cozinha, como eu, sabe do que estou falando”, explica ela, que considera que simplicidade tem tudo a ver com sofisticação e elegância.

“Acho que produtos feitos à mão devem fazer parte do dia a dia da casa. A simplicidade e a genuinidade valem em qualquer período da vida. Adoro cozinhar com uma amiga sentada à minha frente, acompanhada de um bom vinho e, claro, de meu maravilhoso pano de prato pendurado no ombro. Por tudo isso, adoraria receber este jogo de presente.”