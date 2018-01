Sentidos aguçados nos jardins da Casa Cor 2017

Jardim Hanazaki, com casact de chuveiros Deca. Foto: Zeca Wittner/Estadão

Aguçar os sentidos dos visitantes. É essa a intenção declarada dos paisagistas que participam desta edição da Casa Cor. Poucas vezes no evento se viu tamanha variedade de materiais e plantas empregadas de forma tão criativa. Para o arquiteto e paisagista Alex Hanazaki, que assina o Jardim Deca, o desafio foi, nada mais, nada menos, transformar peças sanitárias em objetos paisagísticos.

“A ideia foi dar outro significado a esses elementos, um olhar diferenciado e poético, que também pode ser aplicado em casa”, diz Hanazaki, que assina o projeto de paisagismo da recém-aberta Japan House São Paulo. Assim, uma cortina d’água foi feita com chuveiros. Pias e torneiras viraram fontes e 500 bacias sanitárias formaram uma grande instalação que sugere totens de cobogós.

Instalado em uma área de 1 mil m², o Jardim Deca é composto por três cenários, com fontes, cascatas e, por fim, uma grande praça de permanência e contemplação. Outra novidade é um porcelanato resistente desenvolvido por Hanazaki para a Eliane Revestimentos, que reveste piso e paredes com as sete cores da coleção, entre tons terrosos, cinzas e beges.

Já as plantas, de várias partes do mundo, foram escolhidas com base em suas tonalidades e texturas, como as oliveiras de folhas acinzentadas, o aspargo rabo de raposa, o camarão amarelo e o guaimbê. Grande ênfase foi dada ao elemento água. “Ele se insere no universo do jardim e da Deca e, por ser de reúso, traz sustentabilidade ao espaço”, afirma Hanazaki.

Em sua 11ª participação na mostra, o engenheiro agrônomo e paisagista Ricardo Pessuto assina a Praça Urbana, com direito a um gazebo com paredes de cobogós e revestimento de madeira, e dois lagos isolados por pedras e vegetação, com sistema de filtragem da água.

“É uma praça utópica, mas com ideias que podem ser aplicadas mesmo em espaços pequenos”, afirma Pessuto, que se lança como designer, apresentando o banco Catuaba, que pode ser usada também como espreguiçadeira.

Somam 25 as variedades vegetais empregadas na composição, incluindo o jasmim-manga, que dá verticalidade ao jardim, helicônias e muitas bromélias. “Além de ser nativa, a bromélia se alimenta da água que fica no prato, ou seja, não hospeda o mosquito da dengue.”

Também bem brasileiro, o Pátio das Tabocas (bambu em Tupi-guarani) leva assinatura do engenheiro e paisagista Alexandre Furcolin. A atmosfera é de bosque, com mais de 600 touceiras de sete espécies de bambu, como o Brasil e o Quadrado. “O bambu é rústico, resistente e proporciona um efeito mágico de luz e sombra”, explica Furcolin, que providenciou iluminação em LED para iluminar o espaço à noite, imprimindo ares de mistério ao jardim.

Faça na sua casa

ÁGUA

Use-a na área externa, em fontes ou cascatas. Mas evite o desperdício e a mantenha sempre limpa. O som da água aumenta a sensação de bem-estar

PAREDE

Estética e viável, a parede de muro gabião é uma boa opção para dar acabamento aos jardins

VEGETAÇÃO

Ouse na composição e variedade de plantas, mesmo em áreas pequenas. Aposte em uma abordagem mais solta. Evite se prender a regras ou formas geométricas

PISO

Aposte em pisos drenantes para áreas externas e jardins. Eles

garantem a permeabilização

MADEIRA

Revestir paredes anexas aos jardins com madeira pode conferir um toque especial ao espaço. Nesse sentido, existem painéis prontos para uso em áreas externas que são bastante fáceis de aplicar