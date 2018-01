Sempre em movimento

Há dois anos, a arquiteta Patricia Martinez divide seu apartamento de 180 m², no Itaim, com Baltazar, um buldogue inglês inquieto, que ela adotou ainda bebê. Nesse tempo, diz, houve mudanças na sua vida e até na maneira como encara a arquitetura. "Quando me mudei para cá, há quatro anos, fiz desse apartamento uma espécie de galeria de arte. Tudo era 100% reto, absolutamente alinhado. Não sei, mas de uns tempos para cá tenho me tornado mais curiosa; as curvas começam a entrar na minha vida", conta ela, tomando como exemplo o sofá da Decameron, com cantos levemente em curvas e o pufe redondo da Etel Interiores, recém-adquirido. "O sofá original era claro e só me acertei com ele quando fiz o revestimento de tecido cru."

O apartamento de Patricia, num prédio antigo, é amplo e bem iluminado. As três grandes janelas da sala retangular dão para a mancha verde formada pelas ruas arborizadas do Jardim Europa. "O antigo proprietário tinha posto madeira escura e uma lareira na sala. Um biombo inglês separava o estar do jantar e uma porta dava acesso à cozinha." Ela "limpou" o imóvel. Rasgou a parede entre a sala de jantar e a grande cozinha, fazendo com que os dois espaços se tornassem um extensão do outro. No living, construiu uma bancada baixa de mármore Navona, de parede a parede, alinhada sob as janelas.

Três ambientes se integram na área social do apartamento: estar, jantar e cozinha Foto: Zeca Wittner

"Esse meu lado de gostar de coisas simétricas acho que tem um pouco a ver com a educação alemã adquirida no Colégio Porto Seguro, onde estudei. Sou bastante responsável, mas não metódica nem perfeccionista. Sei administrar minha bagunça", afirma Patricia.

Nada é estanque nesse apartamento em que a arte tem presença marcante. Patricia vive mudando coisas de lugar - os móveis, os livros, os vasos, os enfeites. "Mexo de acordo com meu humor. Parece que há sempre uma arrumação melhor", diz ela, que sempre encontra um lugar para acomodar as lembranças que traz de viagens.São geralmente coisas pequenas, que não brigam com o mobiliário contemporâneo do estar, que inclui, além do sofá revestido de tecido rústico, duas poltronas italianas Frog, de couro natural; uma namoradeira "comprada numa loja simplesinha daqui do Itaim"; um enorme pufe redondo com base de madeira e assento de camurça, e uma cadeira Panton branca. A nova vedete da sala é um revisteiro que está sendo lançado agora pela Etel Interiores. Feito de freijó, ele foi batizado de Volpi pela designer carioca Lia Junqueira, pois seus módulos empilhados lembram os balõezinhos de festa junina que marcaram a obra do pintor ítalo-brasileiro.

Em pequenas mesas em formato de flor , ficam as lembranças tão caras a Patricia, como dois castiçais em forma de pezinhos comprados na Cidade do Cabo, esculturas de madeira do artista plástico Sérgio Machado, que ela usou numa edição da Casa Cor, e uma arvorezinha do artesão Zé Bento. Na parede, ao lado de obras menores, um grande quadro de Climachauska, da Galeria Eduardo H. Fernandes, e, do lado oposto, uma foto da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. "A profundidade é fantástica. Também foi usada numa Casa Cor", diz.

O ambiente de jantar é marcado pelo contraste entre o branco e o negro . A estante da Ornare, que Patricia trouxe do antigo apartamento onde morava, é de laca preta fosca com arestas de alumínio e, ornamentada com plantas em vasos e cachepôs, lembra um jardim vertical. A mesa é de laca branca da Interni e sobre ela pende o lustre Snowball, de Paul Hansen. "Trouxe no colo, de Estocolmo, quando fui fazer a Casa Cor Suécia", conta a arquiteta, que está projetando uma casinha de jardim, "um puxadinho", para a próxima mostra escandinava. Na parede, duas grandes fotos em preto e branco de Ana Nitzan. "São estudos sobre árvores e lembram o corpo humano. É o lado sensual da casa", brinca.

Magra, alta e elegante, Patricia diz que contrariou toda sua estética quando adotou Baltazar, gordo e de cara esquisita como todo buldogue. "Seria uma relação improvável para quem me conhece. Mas somos felizes."