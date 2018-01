Seis plataformas online que vão te auxiliar na hora da reforma

Já pensou em fazer uma pesquisa de preço de materiais de construção para reformar a sua casa sem sair do lugar? Se sim, o Reforma Simples é o aplicativo ideal para você. Com base no SINAP (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), que publica de forma periódica os valores dos materiais para cada estado, ele elabora um relatório com os serviços pretendidos pelo usuário e seus respectivos preços. Ao fim da operação, o Reforma faz uma estimativa do valor total da obra. O usuário tem a opção de salvar o relatório no aplicativo ou enviar para seu e-mail, onde já estará convertido em planilha. Confira mais aqui.

Foto: Pixabay/KoalaParkLaundromat