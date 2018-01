Sediada na zona portuária do Rio, Casacor traz ambientes repletos de memórias e poesia

Ambiente em exposição na 27ª Casacor Rio Foto: André Nazareth

Antes de ser elevado à categoria de ‘cool’, o Meatpacking District, de Nova York – bairro que vai das margens do rio Hudson até a Hudson Street e da rua 16 até a Gansevoort – não tinha nada de glamouroso. Sede de matadouros e empacotadoras de carne(daí seu nome) no começo do século passado e distrito industrial, desde os anos de 1960, o cenário por lá era de total decadência até a virada do milênio, quando tudo começou a mudar.

Atraídas pelos baixos aluguéis, boutiques e galerias começaram a se instalar por lá. Hoje, passadas duas décadas, a região é uma das mais valorizadas da cidade. Convertidos em lofts, galpões desativados deram origem a um novo estilo de morar e passaram a atrair moradores endinheirados, além de uma legião de admiradores mundo afora.

Assim como Nova York, o Rio de Janeiro persegue o mesmo objetivo. Para levar vida e dinamismo à sua zona portuária, uma das regiões mais degradadas, mas, ao mesmo tempo, mais promissoras da cidade, o Rio vem investindo pesado em renovação urbana. Edifícios tecnologicamente avançados, assinados por grandes nomes da arquitetura internacional, como o Museu do Amanhã, do espanhol Santiago Calatrava, começam a transformar a paisagem local e outros estão a caminho.

“O projeto de revitalização, que se iniciou há sete anos, prevê uma ocupação mista, baseada em trabalho, cultura e moradia. Na sua missão de refletir o estilo de vida carioca, a Casacor Rio não poderia ficar alheia a esse movimento”, afirma Patricia Mayer, sócia-diretora da mostra, que este ano ocupa quatro pavimentos do recém-inaugurado, AQWA Corporate, edifício que leva a assinatura do inglês Norman Foster.

Loft Cosmopolita Projetado pelo coletivo SARTORE_ARQ_ETC, o espaço busca uma decoração contemporânea e sem fronteiras, que possa se encaixar em qualquer cidade do mundo. Os arquitetos criaram um loft integrado, com uso compartilhado de funções e design versátil e adaptável.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Espaço Lumina No loft, os arquitetos André Piva e Vanessa BOrges criaram um jirau aumentando o espaço de 49 m² para 80 m². A supla optou por cores mais sóbrias e neutras em contraste à abundância de luz que as janelas do piso ao teto trazem ao ambiente. Todo o espaço é automatizado e tem comando de voz para todas as funções.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Box 21 A dupla de arquitetos Bernardo Gaudie-Ley e Tânia Braida se inspirou em lofts de Nova York para criar este espaço em tons de cinza e preto, com elementos verdes e rosas. O destaque fica para o banheiro, colocado dentro de uma caixa de vidro canelado. Aproveitando o pé-direito alto, foi criada uma estante que vai do chão ao teto.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Skyline Bar Os arquitetos Caco Borges e Mauricio Prochnik criaram um projeto de bar que se relacionasse ao prédio do AQWA Corporate. Por isso, as paredes são levemente inclinadas, revestidas de porcelanato ônix. Os sofás, poltronas e pufes distribuídos ao redor do bar são setorizados com tapetes.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Lounge de Saída Projetado por David Defizio, o lounge traz o conceito tropical chic, mesclando peças contemporâneas com elementos clássicos.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Pool Lounge O ambiente despojado, projetado por Fabio Bouillet e Rodrigo Jorge, faz parte do Pool Lounge e tem foco na pureza das formas. Nesta parte interna, os revestimentos são mais brutos, como as paredes em madeira e o piso cinza.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Pool Lounge Esta parte do Pool Lounge, com paisagismo do escritório de Karyne Lima e Guilherme Portugal, foca no convívio entre as pessoas e a interação com a natureza. Há muito verde e espaços de estar.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Lounge Tiffany & Co. O tom azul Tiffany aparece em um painel que rasga uma das paredes desse loft projetado por Joy Garrido. O piso de mármore branco e o revestimento de veludo dos sofás arredondados dá tons de requinte.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Casa de Brincar A brinquedoteca das arquitetas Leila Bittencourt e Cristina Spinola traz vários móveis divertidos projetados por seu escritório, o Oba! Arquitetura. Repare no painel colorido, feito de pôsteres lambe-lambe, que conta um pouco do visual do Porto.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Espaço Tem.po Aqui, a dupla de arquitetas Luiza Bottino e Valeska Ulm propõe um momento de pausa e reflexão. As peças de decoração foram escolhidas em antiquários e combinam com móveis brasileiros contemporâneos. Os principais meteriais são o concreto, o tijolo e a madeira.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

AP.Y As arquitetas Monique Pampolha e Hannah Cabral, do Studio MH Arquitetura, pensaram em um espaço para um casal da Geração Y, em ambiente descontraído com tons que vão do cinza ao rosa. As duas abriram mão da alvenaria para setorizar o ambiente e apostaram no painel de ferro vazado e alvenaria para dar privacidade à cama.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

SPA Deca A arquiteta Paola Ribeiro baseou toda a decoração do espaço em tons neutros, abusando do branco, com toques de madeira e de preto. A ideia é fazer um percurso fluido, remetendo a banho, limpeza e frescor.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Espaço CoLab Este living pensado pelos arquitetos Paula Neder e Luiz Fernando Grabowsky foi projetado para ter uma atmosfera divertida para receber amigos. Os destaques são o sofá de linhas curvas, projetado por Hélio Brum, e o balanço suspenso de couro, assinado por Franccino Giardino.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Refúgio do Consultor de Arte O Studio 021 Arquitetura, de Paula Wetzel e Camila Simbalista, pensou este espaço como um refúgio. O trabalho de marcenaria estrutura o ambiente e privilegia as obras de arte de Ascanio MMM.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

Ilha Alta Este loft projetado por Mario Santos é todo construído dentro de brises de madeira ecológica, formando uma ilha sobre um espelho d'água na cobertura do prédio. O resultado é um ambiente de acolhimento e experiências sensoriais.

Foto: Andre Nazareth

Foto: Andre Nazareth

“A arquitetura do prédio, com suas linhas simples, sem excessos, vem ao encontro de nossa proposta de discutir o que é essencial para se viver bem”, observa Patricia Quentel, também diretora da mostra. Em sua 27ª edição, Casacor reúne 41 ambientes: são sete lofts com dimensões que vão de 69 a 99 m², quatro estúdios, de 51 a 62 m², seis espaços de convivência, instalações comerciais e de lazer, além de uma cozinha gourmet, distribuídos, em sua maioria, na cobertura do prédio, a 85 m de altura, com vistas para o mar e para a cidade. Uma condição que não poderia passar mesmo despercebida aos arquitetos participantes, assim como o generoso pé-direito e os amplos panos de vidro.

“Criamos um apartamento para quem procura não só um dormitório e sim uma experiência. Daí a ideia de criar molduras sem telas. Assim, dependendo do ângulo e ponto de vista do visitante, a paisagem vai sendo enquadrada de maneira diferente dando origem a quadros mutantes”, explica Mário Santos, autor do estúdio Ilha Alta. “O pé-direito duplo nos permitiu criar um jirau, aumentando a área total de 49 m² para 80 m²”, explica André Piva, que assina com Vanessa Borges o Espaço Lumina.

Interessante notar que se por um lado a locação determinou muitas escolhas dos arquitetos, por outro, não interferiu nas suas opções estéticas. O estilo industrial, aplicado aos interiores domésticos, se faz sentir com maior ou menor intensidade, em quase todos os ambientes.

Mas sempre dentro de uma abordagem suave e afetuosa, no melhor estilo carioca. “Meu lounge é um lugar de acúmulo de memórias”, revela Patricia Fendt, que assina um espaço inspirado nos ‘gabinetes de curiosidades’. Um toque de irresistível nostalgia em cartaz até o dia 30 de novembro no gigante de aço e vidro projetado por Foster na Guanabara.