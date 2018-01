São Paulo recebe exposição com 1.000 orquídeas

Cerca de mil plantas estarão à mostra na 92.ª Exposição de Orquídeas da Associação Orquidófila de São Paulo (AOSP), entre os dias 13 e 15 de março, no bairro da Liberdade. Sucesso de público – nesta edição são esperados 30 mil visitantes –, a exposição estará aberta das 9h às 19h.

Os destaques deste ano são as Miltonias brasileiras, espécie com flores duradouras e brilhantes e com grande variedade de cores. Mudas e plantas floridas estarão à venda e o visitante ainda poderá participar de cursos de cultivo das orquídeas. A entrada é gratuita.

A 92.ª Exposição de Orquídeas será realizada na Rua São Joaquim, 381, sede da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Mais informações no site www.aosp.com.br e pelo telefone (11) 3207-5703.