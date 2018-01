Salada Barthai

Cozinhe os camarões até ficarem róseos. Deixe esfriar e reserve na geladeira. Jogue a abobrinha em água fervente por 1 minuto e transfira para um banho de água e gelo. Faça um molho com azeite e o suco dos limões. Centralize um aro no prato e forre a base com lâminas de pupunha. Lambuze com o molho e pulverize um pouco de flor de sal. Tempere a maçã e a abobrinha com o gengibre e o molho e disponha uma camada sobre a pupunha. Depois, coloque mais pupunha e tempere. Numa tigela, misture os camarões médios, a manga, a castanha e o coentro. Rale a casca do limão e acrescente o molho. Faça uma camada sobre a pupunha. Coloque a última camada de lâminas de pupunha e regue com molho. Com uma colher, retire o aro. Coloque três camarões grandes sobre a pupunha. Tempere e salpique pimenta e flor de sal. Em volta, faça uma forração com alface americana, radicchio e moyashi e enfeite com sementes de romã