Sabor com muito rigor

Trufas brancas de Alba, azeites da Ligúria, manteiga fresca temperada com sal de Guérande, na Bretanha, queijo pecorino romano, pancetta (bacon italiano), massas especiais e vinhos importados da Itália. Esses são alguns dos ingredientes selecionados por Mauro Maia para abastecer o Supra, restaurante de alta gastronomia italiana, aberto por ele em 2002, no Itaim. "Se é para fazer, vamos fazer bem-feito", diz esse mineiro nascido em Passos, "onde a vida não passa, escorre", como se diz por lá. À primeira vista, o dito popular contrasta com o rigor germânico que pauta a vida de Maia. Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, teve uma bem-sucedida carreira de 25 anos na indústria química até resolver se tornar chef de carreira estrelada. Mas aquela história de trocar o ramo dos negócios pelo fogão, porque gostava de cozinhar para os amigos ou por influência da mãe, não se aplica a ele. "Eu até curtia fazer alguma coisa em casa, mas me considero, antes de tudo, um gourmet e sei bem a diferença entre comida caseira e alta gastronomia", diz. Ao que acrescenta: "Em casa, por melhores que sejam os equipamentos, nunca um prato fica igual ao de uma cozinha profissional". Seguindo o lema do "fazer bem-feito", Mauro estudou gastronomia na primeira turma das Faculdades Anhembi-Morumbi, de 1998 a 2000. Com o diploma na mão, rumou para a Itália, onde se especializou em culinária italiana numa das escolas de gastronomia mais reconhecidas da Europa, o Italian Culinary Institute for Foreigners. Em Asti, na região do Piemonte, o chef se familiarizou com as trufas brancas de Alba, o "diamante da cozinha" ? iguaria pela qual o escritor americano Ernest Hemingway era aficionado. De volta ao Brasil, estagiou um ano com o badalado Erick Jacquin, no Café Antique. "Ele foi meu mestre", afirma Maia, que em 2003 recebeu o prêmio de chef-revelação de duas revistas especializadas em gastronomia. Detalhista, enquadra seus diplomas para exibir nas paredes da sala de almoço do apartamento no Morumbi, onde mora desde 1999. Nesse espaço também estão recordações de viagens, pratos de restaurantes, porcelanas pintadas pela mãe, Suzana, e até o cardápio da Spaghetteria di Vila Solferino, em Milão. Uma porta em arco conduz à cozinha de apenas 15 m², mas com equipamentos bem acomodados. "Quando mudamos para cá, esse espaço estava detonado. Tive de refazer tudo", diz Maia. Para guardar louças e utensílios, optou por armários de laminado texturizado bege (cerca de R$ 800 o m², na CH Marcenaria) com portas de vidro, gaveteiros e nichos para embutir o forno Bosch e o microondas. A bancada da pia e a ilha central, onde está encaixado o fogão (modelo Quality Grill de seis bocas custa R$ 1.699 na loja virtual da Brastemp), são revestidas de granito terroso, que combina com o piso cerâmico. Entre os eletrodomésticos destacam-se a geladeira e o freezer de inox, que brilham de novos (também da Brastemp, a geladeira modelo You tem preço sugerido de R$ 2.799, e o freezer Frost Free 280 custa R$ 1.699). Mesmo para quem acaba de conhecê-lo, fica claro que Mauro Maia tem paixão desmedida por uma maleta ? mais precisamente por seu conteúdo: sofisticados utensílios culinários, a exemplo do jogo de facas RSG que trouxe de Solingen, na Alemanha (revendidas no País pela Cutelaria Fina Internacional, de Porto Alegre, preço sob consulta). Zeloso, o chef explica que toma bastante cuidado com seus pertences. "Você sabia que o calor das mãos pode alterar a qualidade do metal de uma faca?", questiona ele, enfatizando a atenção que dispensa aos seus acessórios.