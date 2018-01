Roteiro de design

Banco Prisma, de Zanini de Zanine para a Mekal, no Guia do Design de São Paulo Foto: Roberto Wagner/Divulgação

A exemplo de outras capitais internacionais, São Paulo já conta com seu guia de design. Idealizado e produzido pelo administrador de empresas Maurício Pinto e Silva – um entusiasta e promotor de eventos na área –, o volume, que cobre o biênio 2015-2016, elenca endereços-chave da cidade e traz comentários especializados. “Nenhum dos participantes pagou para figurar na publicação nem pode interferir no conteúdo”, conta Silva, que teve como referência o London Design Guide, editado pelo crítico Max Fraser, com quem percorreu a cidade. “Ele ficou feliz em colaborar e me ajudou a descobrir novas formas de abordar o assunto”, afirmou em entrevista ao Casa.

Em que consiste o guia?

Nosso principal modelo foi o guia feito por Max Fraser para o London Design Festival, mas estudei outros, de cidades como Berlim, Sydney e Melbourne. Criei capítulos correspondentes às regiões nas quais a presença do design é relevante e os verbetes procuram sintetizar a alma dos estabelecimentos. Cada capítulo tem um texto sobre a região e ensaio curto escrito por um personagem do design. Há ainda espaço para textos com conteúdo interessante e informativo sobre o tema.

Poltronas Suave, de Julia Krantz, que está no Guia do Design de São Paulo Foto: Sherry Griffin/Divulgação

Qual a participação do crítico de design londrino Max Fraser na edição?

Ele gostou da ideia da preparação do guia de São Paulo e aceitou meu convite para participar como editor convidado – ele não conhecia nenhuma cidade da América Latina. Fraser ajudou com esclarecimento de dúvidas e sugestões, mas sua visita foi o que tivemos de melhor. Gastamos muita sola de sapato visitando estabelecimentos cotados para figurar no guia. E em um dos ensaios, ele relata a experiência que viveu em São Paulo.

O que você acredita que particulariza o design veiculado em São Paulo?

São Paulo tem uma oferta de design comparável a todas as grandes capitais do mundo. O diferente é a oferta de produtos de design brasileiro e de alta qualidade. Para o visitante antenado, brasileiro ou estrangeiro, os móveis nacionais impressionam pela qualidade do projeto, da fabricação e dos materiais. A diversidade e a beleza das madeiras são únicas. Também chama a atenção a concentração de estabelecimentos de design em uma região específica, ao longo da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. É difícil encontrar algo similar em outro lugares.